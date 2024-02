REDOVNA NASTAVA U CG POD ZNAKOM PITANJA: Dok prosvetari i vlada pregovaraju, raste ogorčenje roditelja jer niko ne misli na đake

VEĆINA prosvetnih radnika spremna je da danas stupi u štrajk. Nadležno ministartsvo i sindikat sinoć su imali još jednu rundu pregovora, te održavanje nastave zavisi od epiloga tog razgovora. Nastavnici su više puta poručili da su odlučni da istraju u svom zahtevu da se ispoštuje potisano Granskim kolektivnim ugovorom i povećaju zarade za deset odsto. Sa druge strane roditelji negoduju, tvrde da niko ne misli na decu.

Foto Shutterstock

Sindikalci su više puta ponovili da cilj istrajavanja u njihovom zahtevu nije samo povećanje zarada, već borba za pravo i poštovanje ugovora i prava, na koje su se obavezale dve strane. Tvrde i da đaci neće ispaštati, te da uvek postiji opcija da se propuštena nastava, deci nadoknadi subotama.

Ali to nije dovoljno dobro rešenje, smatraju roditelji. Kako tvrde u Udruženju Roditelji, svaki problem u obrazovanju mora da se rešava preko leđa dece. Iz Udruženja tvrde da im se obratio veliki broj roditelja i to isključivo sa negativnim reakcijama povodom mogućeg štrajka. Smatraju da je to “drastična mera koja će samo i jedino uticati na decu, a ne na Vladu, ministarstva i Sindikat”.

Prisutni, ali ne na času ŠTRAJKAČI će biti na radnom mestu od osam do 12 sati, ali neće držati časove. Vrtići i resursni centri, kako su saopštili ranije iz Sindikata prosvete, radiće uobičajeno.

-Roditelji su ogorčeni su jer se, ko zna koji put, osećaju iznevereno, ovaj potez tumače kao prepucavanje između Sindikata i Vlade u toku kojeg se ne misli na đake koji su izgubili zabrinjavajuće puno u obrazovnom procesu proteklih godina. Pozivaju nas da organizujemo proteste i da se jasno ukaže i Sindikatu i Vladi da je štrajk neprihvatljiv, ali i da prenesemo njihovu poruku da neće slati decu subotama u školu. Pitaju ko je to odlučio da se subotom nadoknađuje gradivo izgubljeno zbog štrajka - naveli su iz udruženja.

Ukoliko prosvetari, kako su najavljivali, danas stupe u štrajk, nastava se neće održavati u osnovnim i srednjim školama, osim eventualno, ako je budu držali nastavnici koji nisu podržali štrajk.