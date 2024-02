NEMA SILE KOJA JEDAN NAROD MOŽE DA PODELI: Ambasador Nebojša Rodić u Podgorici povodom Dana državnosti položio venac na spomenik Karađorđu

- ODNOSI između Crne Gore i Srbije su bratski odnosi ljudi, naroda, građana,koji žive sa obe strane granice.

Foto: Skupština Crne Gore

To je u Podgorici rekao ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić povodom Dana državnosti Srbije, koji je položio venac na spomenik Karađorđu.

Ambasador je istakao da su granice nešto što je nastajalo i nestajalo, a ljudi su bili mostovi, kako to kaže Ivo Andrić, koji su uvek spajali.

- Tako će biti i ubuduće. Nema sile koja jedan narod može da podeli. Nema sile koja jedan narod može razdvojiti. Nema te sile koja ćebiti jača od volje naroda i od volje građana - naglasio je Rodić. -Trenutak kada obeležavamo današnji Dan državnosti je i trenutak kad bi trebali da stvorimo jedno nadahnuće za preporod koji treba da se učini kada je u pitanju srpski narod i srpska država. A to znači, veća posvećenost poslu, izvršenju svojih obaveza, da bi Srbija ono što jeste u ovom trenutku, a ona je garant mira na Zapadnom Balkanu bila i država, koja istovremeno i svojom ekonomskom snagom prednjači i vuče ka Evropi, jer strateško određenje Republike Srbiji jeste Evropa i članstvo u EU.

Dodao je da "Naša nezavisnost ne može ničim biti uslovljena, nego ona ostaje temeljac postojanja srpske kuće u najširem smislu te reči."

- To znači da je Srbija večna i da svi mi koji se tako osećamo dužni smo da prema njoj iskazujemo mnogov više zahvalnosti, blagodarnosti i rada neuporedivo više nego što je do sada. Neka živi Srbija, neka živi večito prijateljstvo između naroda koji živi u Crnoj Gori i u Srbiji - kazao je ambasador Rodić.

Naglasio je da ''danas kada obeležavamo praznik Dan državnosti Republike Srbije treba reći da time obeležavamo više začajnih datuma iz naše istorije-220 godina od Prvog srpskog ustanka, od borbe protiv dahija u beogradskom i šest susednih nahija, koje je pokrenuo Karađorđe sa viđenijim Srbima., da bi se ponovo podigla državnost Srbije, posle 1450 godine kada je ona prestala da postoji dolaskom Osmanlija''.

- Istovremeno obeležavamo idonošenje prvog srpskog Ustava 1835 godine za koji kažu da je bio prerano sazreli plod. A šta to znači? Bio je suviše demokratski, suviše okrenut građanima, da bi mogao da opstane. Bio je nadahnut idejama Francuske revolucije, bio je nadahnut onim znanjima koje je Dimitrije Davidović stekao, kao njegov autor, školujući se u Austriji, i jednostavno,njegov vek trajanja je bio jako kratak - poručio je Rodić.

Prema njegovim rečima, "Ustav je trajao 55 dana, ali je ostavio neizbrisiv trag u ustavnoj istoriografiji ne samo Srbije nego i cele Evrope."

- Takvi ustavi su se pojavili posle pola veka u zemljama Zapadne Evrope. Taj Ustav je u sebi sadržavao odredbu da stupa na snagu kada za to daju saglasnosti rusko imperator i sultan turski. Naravno, to nije bilo moguće dobiti. I Rusi, i Austrijanci i Turci su bili protiv takvog jednog liberalnog i demokratskog Ustava koji po svojim odredbama koje se odnose na slobodu građana i danas mogu da budu prepisane i korišćene. Takav Ustav je nadahnuće za celu Evropu i za celi slobodarski svet. Istvoremeno,danas obeležavamo i Sretenje. Sretenje kao praznik kada je Simeon Bogonosac ili Bogoprimac primio Hrista i kada ga je uveo u život kojiče se završiti njegovim životom večnim,koji do dan danas i iza nas će trajati - kazao je ambasador Rodić.