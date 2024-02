SVAĐA ZBOG TURČINA: Varnice na sednici Ustavnog odbora Crne Gore između Milovića i Adžića

MINISTAR pravde Crne Gore Andrej Milović saopštio je na sednici Ustavnog odbora da sve što neko ima vezano za njegovu odluku da odbije izručenje Binalija Čamgoza Turskoj treba da preda tužilaštvu. On je odgovarao na optužbe bivšeg ministra policije i aktuelnog poslanika GP URA Filipa Adžića koji je rekao da Milović krije istinu i da je on, kako sumnjaju, povezan sa organizovanim kriminalom.

Skupština Crne Gore

Zbog toga je najavio podnošenje inicijative za kontrolno saslušanje ministra pravde zbog neviđenog skandala koji će, kako je rekao, ostaviti trajne posledice po odnose sa Turskom.

- Mi smo još od prvog dana znali i najavili da crnogorska mafija ima svog džokera unutar Vlade, i nismo dugo čekali da se taj džoker otkrije. Sada i formalno imamo potvrdu da mafiju u Crnoj Gori štiti upravo Andrej Milović, što je dokazao odbijanjem izručenja turskog državljanina koji se tereti za najmonstruoznija dela - kazao je Adžić.

Na ove kvalifikacije Milović je rekao da one nisu tačne i da su izrečene teze prilično jeftine.

- Pričate o slučaju Binali. Ja ću možda biti jedini ministar pravde u istoriji Crne Gore kojeg napadaju, jer je poštovao Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Ustav Crne Gore i zakone i doneo odluku da licu koji je invalid, kome je ubijen sin u policijskoj akciji i koji je etnički Kurd i zbog tih stvari nije izručen. Ako smatrate da je u pitanju korupcija, tu vam je Specijalno državno tužilaštvo - istakao je Milović. - Pođite do SDT-a, predajte na arhivu akt da sam doneo odluku jer sam uzeo pare, pa idemo da dokažemo ko je uzeo, a ko nije.

"Svrab" zbog šverca cigareta MINISTAR pravde Andrej Milović kazao je u polemici sa Filipom Adžićem da ANB još SDT-u ne dostavlja sadržaj razgovora Adžića sa Radetom Miloševićem (URA) o švercu cigareta. - Tu vas svrbi. Zato vi ponavljate - Milović mafija, Milović mafija - poručio je ministar.

Milović naglašava da se boji da je nekome poremetio planove po pitanju Binalija, jer mu je neko nešto obećao pre 44. Vlade, imao neke naplaćene obaveze prema njemu, pa su sada jedva čekali da bude isporučen Turskoj, tako da nestane iz Crne Gore.

- Možda se boje da progovori. Jeste li razmišljali o tome, Adžiću? To je čovek koji je običnim autom išao u Klinički centar i vraćen je iz KCCG-a, a onda su krenule da ga čuvaju duge cevi i prave razne predstave. I to je interesantno, možda se neko boji da će on izaći i progovoriti šta je rađeno tokom 43. Vlade, kad znamo za šefove povezane za azil i neke stvari - istakao je Milović.

Milović je potom upitao Adžića ko je uzeo pare za Telmana (Ismailova), milijardera iz Azerbejdžana protiv koga je Rusija raspisala poternicu. On je bio uhapšen u Podgorici da bi mu potom odlukom Višeg suda odobren politički azil u Crnoj Gori.

- Koliko je uzeto za Telmana, s kim ste nakon toga iz 43. Vlade reketirali Telmana, kojeg ruskog državljanina? S kim je bio sastanak u jednom ekskluzivnom ugostiteljskom objektu na primorju, koliko je uzeto miliona od tog čoveka? Ima interesantnih stvari, ali sve je sad na bazi istraga - poručio je Milović.