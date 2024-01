MARŽA DIKTIRA OLAKŠICE: Visoke cene Vladi CG još nisu alarmantne, nove mere protiv inflacije zavisiće od ponašanja trgovaca

CENE namirnica u protekle tri godine, prema zvaničnoj statistici, porasle su za preko 40 odsto, a samo za poslednjih 12 meseci cene su porasle za 8,6 odsto. Kratak predah od poskupljenja i olakšica za džepove građana bila je akcija „Stop inflaciji“. Ipak, sa prošlom godinom okončala se i akcija, pa su se cene ponovo vinule. Ipak, u Ministarstvu ekonomskog razvoja ne vide da je stanje alarmantno, te najavljuju mere tek ukoliko procene da trgovine neopravdano uvećaju marže.

gov.me

Do pre nešto više od mesec dana, građani Crne Gore mogli su po sniženim cenama da trguju preko 100 namirnica, što je bio dogovor prethodne Vlade i privrednika. Cene na pojedine proizvode bile su niže i do 40-50 odsto, a procena je da se na mesečnom nivou moglo uštedeti i preko 100 evra zahvaljujući akciji „Stop inflaciji“. Nakon što je akcija okončana, cene su se vratile na staro, neke još i rastu, ali u Vladi procenjuju da stanje nije alarmantno. Kako je kazao ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, Vlada razmišlja o novim merama za suzbijanje inflacije, ali će delovati kada nadležni organi utvrde nelogičnosti i da trgovci uvećavaju marže. Kako je kazao, jedna od mera o kojoj razmišljaju kako bi se sprečio rast cena namirnica, je da se ograniče marže trgovinama na više najčešće korišćenih proizvoda. Do sada je to bio slučaj samo za brašno, ulje, šećer i so.

-Ono što planiramo je da proširimo ovu listu - da dodamo domaći sir, flaširanu vodu, jogurt, jaja, krompir, mleko, pileće i svinjsko meso, pirinač, makarone, smrznuto povrće i voće, maslac, kajmak, čajnu kobasicu, čokoladu, džem, marmeladu, eurokrem, kečap, maslinovo ulje, svežu i smrznutu ribu, negazirani sok, tvrdokorni sir - rekao je Đeljošaj.

Osim toga, naveo je i da u planu imaju i ograničavanje cena dečijeg sapuna, pelena, šampona za decu i odrasle, pastu za zube, toalet papir, deterdžente i higijenske uloške.

-Ovo su neke od najosnovnijih stvari koje su od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi. Ovo smo analizirali, pripremili i nakon sagledavanja okolnosti ćemo videti kako ćemo te mere da aktiviramo. Hoće li to biti pojedinačno, iz celog sektora po jedan proizvod, više proizvoda... - naveo je ministar.

POTROŠAČKA KORPA SVE SKUPLjA DA je svakog meseca potrebno sve više novca za najosnovnije potrebe, pokazuju i podaci Uprave za statistiku. Naime, prema podacima Monstata, ukupna vrednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2023. godine iznosila je 824,50 evra, za novembar 825,60 evra, a za decembar 830 evra.

-Minimalna potrošačka korpa u decembru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, zabeležila je rast od 3,7 odsto - saopšteno je iz Monstata.

Ipak, to će učiniti ako izveštaj tržišne inspekcije pokaže da se trgovci neodgovorno ponašaju.

-Pratimo njihov rad, tržišna inspekcija će biti svakodnevno kod njih. Ukoliko se oni odluče da povećavaju cene, jer znaju da će biti početak novih davanja za penzije od 20. februara, onda ćemo i mi jednostrano, bez konsultacija sa privredom odreagovati, jer ćemo štititi interes i standard građana - poručio je Đeljošaj.

A da se već kasni sa novim merama, smagraju u GP URA. Kako poručuju, ako Vlada nije želela da nastavi sa akcijom „Stop inflaciji“, mogla je da uvede neke slične mere sa ciljem zaštite standarda građana.

-Nakon obustavljanja akcije, osetio se ponovo značajan rast cena, što svakako predstavlja novi udar na budžet građana, a 44. Vlada ne pokazuje nikakvu nameru da taj rast cena ublaži nekim novim merama. Dok cene rastu, Spajićev kabinet gleda kako da što više novca građana potroši na službena putovanja, ručkove i dnevnice. Tako je samo u decembru Vlada u tu svrhu potrošila 1,1 milion evra, a podsećamo i da je parlamentarna većina za tu namenu povećala budžet Spajićevom kabinetu za 2,1 milion. Takođe, pojedini ministri, nakon preuzimanja fotelja, potrošili su na desetine hiljada evra samo na kupovinu novog nameštaja i renoviranje kancelarija - tvrde u GP URA.