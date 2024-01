KOSOVČIĆI OKO SVETOG SAVE: Saborom u selu Pošćenje kod Šavnika počele Svetosavske svečanosti u Crnoj Gori

PROSLAVLjANjE svetitelja Save, prvog srpskog arhiepiskopa počelo je iz divnog sela Pošćenje kod Šavnika i crkve Uspenja presvete Bogorodice, gde tu slavu kao svoga zaštitnika i pokrovitelja slave svi Kosovčići i svi oni koji vole i duboko poštuju lik Svetog Save.

V.K.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop budimljansko-nikšićki Metodije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko –nikšićke. Liturgiju je pojanjem pratilo sestrinstvo manastira Podmalinsko. Tradiciji koja traje više od dvadeset godina prisustvovali su ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov, predsednici opština Nikšća, Plužina i Žabljaka, Marko Kovačević, Slobodan Delić i Ivan Popović. Ovim sabranjem počele su svetosavske svečanosti u Crnoj Gori.

Nakon svete službe episkop Metodije je kazao da kroz ovaj događaj počinje praznovanje svetsavskih dana „najlepšeg, najboljeg i najsvetijeg Srbina koji je svoj narod prosvetio i učio, i sve u svom životu dao od Boga datih talanata, njegovih mogućnosti, sposobnosti do poslednjeg svog izdihanija da služi svom rodu na putu prosvećenja, oboženja i da ga složi, ujedinici i ne prestaje da dana današnjeg“.

-A neće nas Sveti Sava ostaviti do poslednjeg istorijskog trenutka, dokle bude vreme kapalo po Božjem promislu ovde na zemlji, rekao je episkop Metodije. -Dok budemo sledovali Savin amanet sledovanja Hristu i našim divnim i drevnim precima, koji su i na ovom mestu ovde pod ovom najlepšom planinom u ovom prostoru Durmitoru svili gnezdo i uzeli njega za svoju slavu, Svetog Savu, išli su istrajno, dostojno i časno noseći hrišćansko ime i pružili svojim potomcima, predali u amanet da ga čuvaju, kao što je to rekao i bila želja Svetog Save nas Srbe, koje proganjaju kroz sve vekove razni okupatori i žele da porobe, kroz ovo istorijsko vreme, niko ne može spasiti na ovoj zemlji do mi sami sebe, ako se sjedinimo i ostanemo sjedinjeni sa Hristom i onim što nas je učio Sveti Sava. Idući tim putem spasićemo se kao celokupna zajednica. Ako nam ko pritom uskoči u pomoć, kao što svojom ljubavlju to pokazuje, poštovanjem, njegova ekselencija svojim prisustvom ovde, ambasador ruski i time pokazuje dobru volju i blagonaklonost našeg bratskog ruskog naroda i saosećanje, mi sa njima saosećamo za njihova stradnja, držimo se na okupu, mi ćemo se svi spasiti na ovoj zemlji samo ako budemo sledovali za onim što nas je Sveti Sava učio.

Potom je održana Svetosavska duhovna akademija, sa koje je, u ime organizatora, dobrodošlicu poželio Radoš Ćorović. Učestvovao je sa prigodnim slovom prof. dr Drago Perović, dok je svetosavsku besedu proiznio protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namesnik podgoričko-danilovgradski. O arheološkim istraživanjima na pošćenskom lokalitetu govorio je mr Miloš Živanović.