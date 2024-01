MRŽNJA ZBOG TROBOJKE: Poslanici juče skrenuli sa dnevnog reda Skupštine

U odgovoru predsednik Skupštine je rekao Neneziću da se poziva na pogrešne adrese.

- Ja ću da vam odgovorim na to. U ovoj skupštini i tom kabinetu gotovo tri puta duže je stajala trobojka, nego ova današnja zastava Crne Gore. Dakle, ne znam otkud tolika mržnja prema trobojci koja je bila zastava knjaževine i kraljevine Crne Gore - rekao je Mandić. - Bila je zastava Jugoslavije u drugačijem poretku. Svi smo pripadali tome, a mi koji imamo malo ozbiljnije godine, svako ima onu fotografiju sa venčanja gde iza njega stoji ta trobojka. Zakon sadašnji predviđa da se sve te zastave poštuju, nemate mogućnost da oduzmete pravo onima koji puštuju tu zastavu.

Knežević spreman da plati

POSLANIK DNP Milan Knežević kazao je da je poslanik DPS Jevto Eraković na prvoj sednici tražio da u Skupštini bude ukrajinska zastava.

- A vi sada tražite narodnu trobojku iz 1905. godine sa dvoglavim orlom u naletu i verujte da je to sjajna ideja i ja je prihvatam i tražim da Mandić to realizuje, ako Skupština za to nema para. Spreman sam da doniram i da zaokružimo sa ovim državnim alaj barjakom, da pored njega bude zastava iz 1905. To je veliki napredak nakon onoga što je rekao Eraković - kazao je Knežević.