LIKVIDIRAN HICEM IZ SNAJPERA: Istraga smaknuća vođe Barskog klana Armina Muše Osmanagića nije završena ni posle devet i po godina

CRNOGORSKI istra­žitelji već devet godina nisu rasvetlili ubistvo Armina Muše Osmanagi­ća, prema operativnim saznanjima policije, jednog od vođa tada najja­čeg kriminalnog klana u Baru.

Armin Muša Osmanagić, Foto Prvatna arhiva

Likvidiran je 16. septembra 2014. godine, ispred svog lokala "Sa­voja", na samo nekoliko stotina metara od zgra­de Odeljenja bezbednosti Bar. Na njega je pucano iz snajpera, a presudio mu je jedan metak.

Ova likvidacija do da­nas nije rasvetljena, a u četvrtoj epizodi serijala "Sjenke", u produkciji cr­nogorske TV E, rekonstru­isan je zločin koji se do­godio u gradu pod Rumijom.



Činjenica da je Osma­nagić likvidiran jednim metkom ukazivala je na to da je ubica bio profesi­onalac koji nije smeo da promaši. Nadzorne kame­re snimile su automobil u kojem su se nalazili eg­zekutor i njegov pomagač - vozač, ali njihova lica se na snimcima nisu mogla prepoznati. Ono što se videlo jeste da je smrto­nosni hitac ubica ispa­lio iz gepeka.

Odmah nakon likvida­cije Osmanagića, počio­nioci su zapalili vozilo koje su koristili tokom zločina.

- Tokom uviđaja, utvr­đeno je da je to vozilo bilo unapred pripre­mljeno za izvršenje kri­vičnog dela, jer je zadnje sedište bilo spušteno, dok je u gepeku pronađen džak sa peskom, koji je iz­vršilac najverovatnije koristio kao naslon pri­likom upotrebe oružja - kazao je Ekan Jasavić, iz Sektora za borbu protiv kriminala.

Mesto zločina u Baru, Foto Printskrin YouTube

Događaj koji je usledio nakon ubistva Osmanagi­ća otkrio je crnogorskim istražiteljima koga članovi te kriminalne organizacije smatraju odgovornim za njegovu li­kvidaciju.

- Nakon ubistva Armi­na, jedan od njegovih najo­danijih ljudi, sada pokoj­ni Jovan K., otišao je do kafe bara, u vlasništvu braće Luke i Jovana Đ., i iz vatrenog oružja ispa­lio više hitaca u pravcu kafića. Srećom, niko tom prilikom nije ranjen ni­ti ubijen - kaže Jasavić.

Ipak, bez konkretnih dokaza crnogorski istra­žitelji nisu mogli da optuže članove suprot­stavljenog kriminalnog klana, kojim je, nakon smrti Luke Đ., komandovao njegov brat Jovan. Svi ope­rativni podaci jasno su ukazivali da je Osmanagi­ćevu smrt najviše želeo taj suprotstavljeni klan.

Kako su tada mediji izveštavali, operativna saznanja policije dovela su do imena Božidara Cicmila (32), bivšeg pripadnika Specijalne policije, kao, kako se sumnjalo, učesnika ove egzekucije. Cicmil je va­žio za prijatelja barske kriminalne grupe koja je bila u sukobu sa Osma­nagićevim klanom. Cic­mil je ubijen 19. oktobra 2015. godine, a sumnje da je učestvovao u ubistvu Osmanagića nikada nisu potkrepljene dokazima.

Osuđivani kriminalac iz Bara navodna saznanja o ovom ubistvu ispri­čao je pred crnogorskim Specijalnim tužila­štvom prošlog leta, a isto je ponovio ekipi "Sjenki", u prvom javnom svedočenju. Ovaj Bara­nin godinama je važio za člana kriminalne grupe suprotstavljene Osmana­gićevoj, a on je potvrdio sve ono na šta su mediji, ali i operativna saznanja policije tada ukazivali.

- Božidar Cicmil mi je poznat jer sam sedeo sa njim u Sarajevu. Alan K., Igor D. i ja smo sedeli sa njim, jer su mu oni ostali dužni nešto para za ubi­stvo Osmanagića. Ja to ni­sam znao, ali kad smo kre­nuli ka automobilu pitao sam Alana: "Ko je ovaj kre­ten" (misleći na Cicmi­la), na što mi je on odgo­vorio: "Nije on kreten, on je ubio Mušu" - ispričao je pripadnik organizova­ne kriminalne grupe za "Sjenke", koji čak tvrdi da je sa Donom K. nosio novac na Jahorinu za Osmanagi­ćevu likvidaciju.

Jasavić potvrđuje da je bilo operativnih podata­ka da je osoba iz BiH uče­stvovala ubistvu Osma­nagića, ali da za to nisu postojali čvrsti materi­jalni dokazi.

Nijedan zločin ne zastareva

I NAKON devet godina surova likvidacija nije rasvetljena, ali crno­gorski istražitelji naglašavaju da nijedan zločin ne zastareva, pa ni ubistvo Armina Muše Osmanagića.

- Sigurno da tužilaštvo neće ostati imuno na sve te svedoke pokajnike, ili one koji su čuli nešto ili tvrde da su učestvovali u nekom zločinu. Preduzimaju se određene mere i radnje u cilju utvrđivanja istinitosti i validnosti tih izjava - istakao je Jasavić.