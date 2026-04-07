UPISANI SAMO NA PAPIRU: Vrtiće redovno pohađa nešto više od polovine prijavljene dece

IAKO su vrtići na papiru puni, u praksi se često poluprazni jer dolaznost dece jedva prelazi 60 odsto.

Tako se nedavno dogodilo jednoj našoj čitateljki da je njeno dete bilo jedino u grupi od 15 mališana. I dok neki roditelji čuvaju mesto i decu dovode sporadično, mališani čije mame i tate moraju da rade ostaju ispod crte u državnom vrtiću i moraju ih upisati u privatni, na sreću uz subvenicju iz gradske kase.

U odnosu na 2014. godinu, upisano je čak 10.000 mališana više, ali povećanje broja dece nije pratila veća dolaznost. "Navala" na predškolske ustanove počela je najpre posle smanjenja cene boravka sa 9.700 na 5.590 dinara. Novi "talas" je usledio pre tri godine od kada je vrtić besplatan, što govori da je finansijski momenat za roditelje veoma bitan. Tako je 2014. godine, na "gradskom spisku" bilo 49.226 dece, a trenutno ih je više od 60.000. Ako bi deca koja idu u vrtić samo "na papiru", ustupila mesto vršnjacima koji su ostali "ispod crte", liste čekanja bi bile potpuno ukinute, a manje bi dece bilo u privatnim obdaništima.

Desetogodišnja statistika STATISTIKA govori da je najviše dece redovno išlo u obdanište 2015. godine. Tada je dolaznost iznosila, u proseku, 62,4 odsto. Statističari su izračunali i da je u poslednjih devet godina vrtić redovno pohađalo nešto više od polovine upisanih, odnosno 59,6 odsto njih. Ta brojka se, tokom leta, smanjuje, pa u beogradskim vrtićima boravi tek svako drugo dete. Zabeležena je prosečna prisutnost od samo 57,54 odsto.

Mame i tate koje imaju "baka servis" ili nekog drugog da čuva decu, upisom u vrtić samo čuvaju mesto, a dovedu ih tek ponekad. Tako, deca koja su upisana, a ne idu u vrtić, zauzimaju mesto nekom mališanu koga zaista nema ko da čuva, ali nije primljen u obdanište. Iako su kapaciteti "na papiru" popunjeni, praktično u obdaništima ima mesta za više hiljada najmlađih. U Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu su upoznati sa ovim problemom, ali je teško naći rešenje kako bi se prevazišla ova situacija.

S druge strane, pojedini privatni vrtići u mesečnim izveštajima koje šalju Sekretarijatu su navodili da je dolaznost dece konstantno viša od 90 odsto, što je, praktično, nemoguće. Zbog toga je, od pre tri godine počela oštrija kontrola prisutnosti dece u privatnim vrtićima i počela je primena kazni. Tako je odluka o subvencionisanju boravka u privatnim vrtićima dopunjena odredbom da će privatni vrtići koji prikazuju netačne podatke o prisutnosti dece izgubiti pravo na dotiranje boravka mališana iz gradske kase.