NOVA ULICA U ŠANGAJU: Izgradnja saobraćajnice u Batajnici
NA INICIJATIVU Gradske Opštine Zemun, putari su počeli radove u Ulici Male međe nova 40, u batajničkom naselju Šangaj. Kako su najavili u ovoj opštini, nova saobraćajnica prostiraće se na više od kilometar, a povezaće Šangajsku i Belegišku ulicu.
- Radovi koje izvodi JKP "Beograd put" biće dužine od oko 1.200, a njihovim završetkom značajno će se unaprediti saobraćajna infrastruktura u ovom delu Batajnice - kažu u GO Zemun. - Time će korisnici ove deonice dobiti novu alternativnu saobraćajnicu koja će u nastavku puta Ugrinovci - Batajnica, omogućiti da brže stignu do obilaznice oko intermodalnog terminala Batajnica.
Preporučujemo
Komentari (0)