Beograd

NOVA ULICA U ŠANGAJU: Izgradnja saobraćajnice u Batajnici

Miljana Lutovac

06. 04. 2026. u 12:53

NA INICIJATIVU Gradske Opštine Zemun, putari su počeli radove u Ulici Male međe nova 40, u batajničkom naselju Šangaj. Kako su najavili u ovoj opštini, nova saobraćajnica prostiraće se na više od kilometar, a povezaće Šangajsku i Belegišku ulicu.

НОВА УЛИЦА У ШАНГАЈУ: Изградња саобраћајнице у Батајници

GO Zemun

- Radovi koje izvodi JKP "Beograd put" biće dužine od oko 1.200, a njihovim završetkom značajno će se unaprediti saobraćajna infrastruktura u ovom delu Batajnice - kažu u GO Zemun. - Time će korisnici ove deonice dobiti novu alternativnu saobraćajnicu koja će u nastavku puta Ugrinovci - Batajnica, omogućiti da brže stignu do obilaznice oko intermodalnog terminala Batajnica.

