ŠAPIĆ: Novobeogradski blokovi dobili 440 novih parking-mesta (FOTO)

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas novoizgrađena parking-mesta u ulicama Evropska i Japanska, u blokovima 61, 62, 63 i 64 na Novom Beogradu.

Šapić je istakao da je izgradnja parking-mesta na ovoj lokaciji najavljena pre 12 meseci.

– Prošlo je godinu dana od kada smo na ovoj lokaciji najavili, po mom mišljenju, ključni projekat za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života u ovom delu Novog Beograda. Izgrađeno je 440 parking-mesta u Evropskoj i Japanskoj ulici na potezu od Bloka 61 do Bloka 64. Preostalo je da se urade završni radovi na par staza na dva parkinga, a ovim projektom je osam do sada potpuno neupotrebljivih površina pretvoreno u prostor za parkiranje. Zaista sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da je ovo veoma važno za građane. Kada smo počinjali sa radovima bilo je razbijanja tabli sa natpisima u cilju pokazivanja izvesnog bunta, ali kada je postalo jasno da se grade nova parking-mesta više se niko nije bunio. Nastavićemo da proširujemo saobraćajnice i da obezbeđujemo nova parking-mesta na lokacijama gde je to moguće. Za nešto više od dve godine uspeli smo da „stvorimo“ dvostruko više novih parking-mesta nego što je po tom pitanju urađeno u deset godina koje su prethodile. To praktično znači da je na godišnjem nivou Beograd u poslednje dve godine dobio 10 do 15 puta više novih parking-mesta nego u prethodnih 10 do 15 godina – rekao je Šapić.

On je rekao da je izgradnja novih parking-mesta veoma važna, naročito kada se u obzir uzmu i podzemne garaže na kojima Grad radi.

– Grade se nove podzemne garaže u Vlajkovićevoj i Skerlićevoj, dok je garaža kod hale „Pinki u Zemunu“ već puštena u rad. Takođe, imamo dva dodatna projekta na Novom Beogradu. Jedan projekat izvodi JKP „Gradska čistoća“, koje pravi posebne niše za kontejnere i tu će biti „oslobođeno“ još 260 parking-mesta. Osim novih parking-mesta biće obezbeđen lakši prilazak kamionima „Čistoće“ do kontejnera i to ćemo nastaviti da radimo po čitavom gradu. Mislim da je sledeća opština gde će se izvoditi ovakvim radovi Čukarica, ali će javnost biti blagovremeno obaveštena o broju novih parking-mesta – poručio je Šapić.

Gradonačelnik je precizirao da drugi projekat vodi JKP „Parking servis“.

– Taj projekat „cilja“ oko 1.000 neregistrovanih vozila koja zauzimaju određena parking-mesta u Beogradu. Sva ta vozila će biti uklonjena i preneta na drugu lokaciju kako bi se parking-mesta koja sada zauzimaju oslobodila za ljude koji žive u blizini. Očekujemo da ove dve akcije, čije će sprovođenje trajati nešto više od godinu dana, „stvore“ nešto manje od 2.500 novih parking-mesta. Akcija „Čistoće“ sa novim nišama za kontejnere trebalo bi da rezultira sa oko 1.100 do 1.300 novih parking-mesta, plus oko 1.000 iz drugog projekta. U toj računici ne bi trebalo zaboraviti ni sve ostalo što radimo kako bi se obezbedio što veći broj parking-mesta, poput pretvaranja potpuno neupotrebljivih prostora u parkirališta. Naravno, trudimo se da izgradnja novih parking-mesta ne ugrožava druge stvari u Beogradu, ali je problem sa malo mesta za parking jedan od najvećih problema Beograda, kao i svih drugih velikih gradova – zaključio je Šapić.