"U TOKU JE NAJVEĆA REFORMA JAVNOG PREVOZA" Šapić: Od 1. januara više niko neće morati da plaća kartu u Beogradu

Od 1. januara 2025. godine javni gradski prevoz biće besplatan i više niko neće morati da plaća kartu, najavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić na današnjoj konferenciji za novinare.

Foto: Grad Beograd

U toku i najveća reforma javnog prevoza, a sem besplatnog javnog prevoza, istakao je i da će se u naredne tri godine potpuno obnoviti čitav vozni park u javnom prevozu.

– Neće više biti ni mesečnih, ni godišnjih karata, ni popusta, već Grad Beograd sa ovom socijalnom merom postaje jedini grad u Evropi veći od 500.000 ljudi koji ima besplatan javni prevoz. Ima primera, poput Talina koji ima 450.000 stanovnika i nekih u Francuskoj, ali to su sve manji gradovi od po 200 do 300.000 ljudi – rekao je Šapić.

On je podvukao da je u toku najveća reforma javnog prevoza i najavio je da će se u naredne tri godine potpuno obnoviti čitav vozni park.

– Do kraja 2025. neće biti autobusa starijih od dve godine na gradskim ulicama, kako od privatnika, tako i gradskih. Sad nam je stiglo četrdeset, pedeset vozila stiže i čitave naredne godine sukcesivno će stizati. Tokom 2025. stižu i prvi tramvaji za koje smo nabavku već završili, njih 25, a do kraja 2027. zadali smo sebi zadatak da za sve trolejbuse, njih sto, i preostalih 120 tramvaja obezbedimo sredstva, možda kroz privatno-javno partnerstvo ili ćemo to mi učiniti, kako bi i svi oni bili zamenjeni novim vozilima. Cilj je da na kraju 2027. imamo sva nova vozila, bez naplate javnog prevoza, što nijedan grad u svojoj istoriji u ovako kratkom periodu nije uradio. To možda zvuči kao nemoguće, ali i mnoge druge stvari koje su danas realnost i koje su urađene delovale su nemoguće. To je realnost otkad je ova Gradska uprava počela da donosi važne i teške, ali hrabre i odgovorne odluke, koje su uvek bile poduprte dobrim planom – rekao je Šapić.

Gradonačelnik je podsetio na sve važne mere u okviru socijalne politike grada.

–Uvođenje besplatnih vrtića za svu beogradsku decu rezultirala je sa novoupisanih dodatnih 3.000 dece, subvencijama od 33.000 dinara za privatne vrtiće i izmenom sistema plaćanja došli smo do stabilnosti sistema. Inače, do kraja sledeće godine biće završeno osam vrtića koje mi gradimo a za 2026, zahvaljujući našem projektnom birou, planiramo čak njih 20 – kazao je gradonačelnik.

Tu je i đačka pomoć porodici, koja se koristi pre svega za udžbenike, ali kako je to i više novca, onda se taj isti novac koristi i za nabavku pribora, opreme i drugih potrebnih stvari, naglasio je Šapić.

–Podsetiću da smo prošle godine u sve razrede ubacili potpuno nove udžbenike, što nije rađeno poslednjih 30 godina, tako da smo omogućili da bolje radi i berza, razmena i nabavka svih udžbenika. Među socijalnim merama su i besplatan ulazak na beogradske bazene, novogodišnji poklon-vaučeri za sve predškolce, školarce i zaposlene u školskim ustanovama i besplatan engleski jezik za predškolce – rekao je Šapić.

Po njegovim rečima ovaj set mera ne postoji ni u jednom gradu veličine Beograda.

– Ovo je socijalno najodgovornija uprava grada za poslednjih 50 godina. To je nešto što me je karakterisalo i na Novom Beogradu u odnosu na mogućnosti koje sam tamo imao, izuzetno sam ponosan na ove mere i dok god budem na čelu grada, mi ćemo novac Beograđana trošiti odgovorno – kazao je Šapić.

Objašnjavajući sve socijalne mere koje je ova gradska vlast uvela, gradonačelnik je predstavio prosečnu uštedu jedne beogradske prosečne porodice na godišnjem nivou zahvaljujući tim socijalnim merama.

– Budžet porodice će biti umanjen za mesečne karte javnog prevoza, zatim besplatan vrtić, besplatan engleski jezik za sve predškolce, novogodišnji poklon vaučeri, pod pretpostavkom da je u porodici dvoje dece i da se ne uzimaju u obzir ako je jedan od roditelja zaposlen u prosveti, kao i besplatni ulazak na gradske bazene. Sve ukupno je to manje-više 670.000 dinara, što znači da na mesečnom nivou blizu 500 evra jedna prosečna beogradska porodica dobije od Grada Beograda ovim socijalnim merama – rekao je prvi čovek Beograda.

Kada je reč o bezbednosti, gradonačelnik je rekao da očekuje da će do proleća biti izgrađeno oko 30-40 komunalno-bezbednosnih stanica koje će biti čvorišta sistema kamera koje se ugrađuju u dvorišta svih škola.

– Tu će biti ugrađen poseban softver koji nema nijedan grad u regionu, koji detektuje oružje i tvrde predmete, a biće na desetine kamera u jednom dvorištu. Kada završimo to kreće se sa vrtićima i očekujem da ćemo do jeseni imati pokriveno svih oko 400 vrtića, kao i oko 250 osnovnih škola. Pored centralnog video-nadzora svaka od lokalnih komunalno-bezbednosnih stanica će imati nadzor škola i vrtića koji se nalaze u njenom rejonu – istakao je prvi čovek srpske prestonice.

Šapić je najavio da će u međuvremenu biti osnovana beogradska služba bezbednosti koju će Grad da finansira, a čiji pripadnici će da patroliraju u toku dana pored škola i vrtića. Oni će biti jasno obeleženi, a uveče će patrolirati po naseljima i biće povezani sa policijom.

– To znači da ćemo škole i vrtiće pokrivati ne samo tehnički putem softvera već i fizički, kao i naselja. Smatramo da ćemo na taj način rasteretiti policiju. Znači radimo na bezbednosti kao nijedan grad u regionu jer smatram da je bezbednost jedna od najvažnijih segmenata politike ove Gradske uprave – rekao je Šapić.

Šapić je na konferenciji za novinare rekao i da će biti nastavljena izgradnja, rekonstrukcija i proširenje beogradskih ulica i bulevara, što takođe, prema njegovim rečima, niko nije radio.

– Proširena je Višnjička ulica, Bulevar Zorana Đinđića, Tošin bunar, Zemunska ulica, Nikole Dobrovića, kao i mnoge druge. Time nastojimo da, koliko nam mogućnosti dozvoljavaju, menjamo određena saobraćajna rešenja jer se Beograd značajno promenio u prethodnih desetak godina i na ulicama je mnogo više vozila. Pokušavamo da, do trenutka dok Beograd ne dobije metro kao primarni vid prevoza, smanjimo i usporimo proces zagušenja saobraćaja. To ne vidi samo onaj ko ne želi da vidi – rekao je Šapić.

On je dodao da je tokom poslednje dve godine rekonstruisano i „presvučeno” više od 500 ulica i naglasio da će taj posao biti nastavljen.

– Intenzitet radova biće najveći u poslednjih 30 godina. To odgovorno tvrdim jer zahvaljujući Ekspu koji je naša zemlja obezbedila i koji je motor pokretanja mnogih stvari. Beograd će do kraja mandata aktuelne Gradske uprave doživeti kvalitativne promene u svakom pogledu, a te promene biće najveće u poslednjih 20 godina. Nastavićemo izgradnju infrastrukture, tu pre svega mislim na novi srpski most i tunel koji povezuje potez na kojem se nalazi Ekonomski fakultet i deo Bulevara despota Stefana koji vodi ka Pančevačkom mostu. To sada ide određenom dinamikom, nakon što smo na početku bili usporeni delovanjem tridesetak ljudi. Ako sve bude u redu, do kraja 2026. godine, odnosno početkom 2027, Beograd će dobiti novi most preko Save. Infrastruktura ostaje važan deo politike ove gradske uprave – istakao je Šapić.

