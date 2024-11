ZIMSKA IDILA U BEOGRADU: Prestonica se zabelela, evo do kada će padati sneg (VIDEO)

BEOGRAD je dočekao prvi sneg, a pahulje u glavnom gradu Srbije ne prestaju da padaju.

Foto: Novosti

Prestonica se zabelela, a očekuje se da sneg nastavi da veje.

Pogledajte pravu zimsku idilu u Beogradu:

Prema prognozi RHMZ-a, danas se, usled premeštanja hladnog fronta, sredinom dana i posle podne uz lokalno obilnije padavine očekuje značajna promena vremena: osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg, što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 cm u nižim predelima i od 10 do 20 cm, lokalno i više, u brdsko-planinskim predelima.

Prestanak snega očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.

U subotu, 23. novembra, ujutru se provejavanje snega očekuje još samo na krajnjem jugu i jugoistoku. Tokom dana postepeno razvedravanje.

U nedelju i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplije, u nedelju ujutru uz slab i umeren mraz koji se početkom sledeće sedmice očekuje mestimično u centralnim i južnim predelima.