STANOVI TOPLI OD UJUTRU: Grejna sezona počela danas, prijava problema na 11-0-11

GREJNA sezona počela je danas, a kako je saopšteno iz JKP "Beogradske elektrane", od 6.00 časova svi toplotni izvori, odnosno 15 toplana i 17 kotlarnica isporučivaće toplotnu energiju potrošačima. Za stabilan rad tokom cele grejne sezone neophodno je nekoliko dana postepenog i veoma pažljivog opterećivanja postrojenja zbog prelaska iz stacioniranog u dinamični režim rada.

Foto D. N.

Iz "Elektrana" apeluju na građane da u prvim danima grejne sezone na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11 prijavljuju isključivo kada cele zgrade nisu snabdevene toplotnom energijom i kada primete curenje vode iz instalacija.

- Najefikasnije je da prijavljuju upravnici zgrada ili predsednici kućnih saveta kako se telefonske linije ne bi zagušile i kako ne bi bilo nepotrebnog čekanja na uspostavljanje veze sa servisnim centrom - ističu nadležni. - Prioritet u otklanjanju reklamacija biće curenje vode iz instalacija i izostanak grejanja u čitavim objektima.

Od 1. oktobra, grejanje u prestonici poskupelo je za 8,9 odsto, a veći računi Beograđanima stižu na naplatu u novembru. Umesto dosadašnjih 132,8 plaćaće 144,6 dinara po kvadratu sa PDV. To znači da će vlasnik stana od 50 kvadrata u proseku izdvajati oko 600 dinara više po računu.

Iako poslednjih godina ne pamtimo blaže zime, ovo je treće poskupljenje grejanja od januara 2023, kada su cene toplotne energije uvećane za pet odsto. Poslednje korigovanje cena bilo je prošlog septembra i to za šest odsto. Sada su "Elektrane" povećale cenu svojih usluga za 8,9 odsto, što što je uvećanje od ukupno 20 odsto na računima za grejanje u poslednjih godinu i po.

Skuplje i usluge dimničara OD prošle grejne sezone, poskupele su i usluge dimničara u prestonici u okviru KP "Dimničar". Sadašnja cena je 2,30 dinara sa PDV po kvadratu stambene površine. U okviru ovog iznosa uračunato je čišćenje dimnjaka dva puta godišnje, jednom u grejnoj sezoni i jednom van nje. Za dimničarske usluge važe svi popusti koji su na snazi u sistemu "Infostana" (od pet do 50 odsto).

Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom, grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljnom i praznicima od 7 do 22 sata. Kada su napolju niske temperature vazduha, u cilju zaštite energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja ili postizanja propisanih temperatura, komunalno preduzeće je dužno da produži grejni dan ili da neprekidno snabdeva kupce toplotnom energijom. Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura. Ako je temperatura spoljašnjeg vazduha izmerena u 18.00 časova niža od jednog stepena Celzijusovih i ako su prognozirane temperature spoljašnjeg vazduha u vremenu od 22.00 do 6.00 niže od nultog podeljka na termometru, grejanje traje neprekidno 24 časa. Isporuka toplotne energije prekida se kada spoljna temperatura viša od 15 stepeni traje duže od dva sata. Ponovna isporuka grejanja počinje kada je napolju 12 stepeni ili hladnije.

Grejna sezona, 59. po redu od kada je počelo centralizovano snabdevanje potrošača toplotnom energijom, trajaće do 15. aprila, a u slučaju niskih temperatura može biti produžena do 3. maja.