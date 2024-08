AUTOBUSI U OBRENOVCU MENJAJU TRASU: Evo do kad važe izmene rada linija javnog prevoza

TOKOM radova na redovnom održavanju kolovoza Ulice Bogoljuba Uroševića Crnog u Obrenovcu, do 23. avgusta biće izmenjen rad linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Za vreme radova i dalje će biti zatvorena Ulica Bogoljuba Uroševića Crnog, na delu od objekta „Tent A” i narednih 300 metara prema centru Obrenovca, zbog čega će linije JGP-a i dalje saobraćati delimično izmenjenim trasama i to:

– vozila sa linije 860I će saobraćati u oba smera na trasi: Vojvođanska – Braće Nikolić – Jakovački Kormadin – Vožda Karađorđa – petlja „Jakovo” – auto-put „Miloš Veliki” – Obrenovački put – Železnička – industrijska zona „Barič” – Železnička – Obrenovački put – Zabranski put – Kralja Aleksandra – Kralja Petra I – Nemanjina – Ravnogorska – naselje „Sava”;



– vozila sa linije 860U2 će u oba smera saobraćati od kružnog toka ulica Kralja Aleksandra I, Nemanjine i Kralja Petra I na sledećoj trasi: Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Vojvode Mišića – Braće Lazića – Šabački put – Ivana Egeduševića – Bogoljuba Uroševića Crnog i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati sledećom trasom: Bogoljuba Uroševića Crnog – Ivana Egeduševića – Šabački put – Braće Lazića – Vojvode Mišića – Ljube Nenadovića – Bore Kečića;– vozila sa linija 911 i 911A će saobraćati od Bore Kečića na trasi: Miloša Obrenovića – Zabranski put – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Vojvode Mišića – Braće Lazića – Šabački put – Ivana Egeduševića – Bogoljuba Uroševića Crnog i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Bogoljuba Uroševića Crnog – Ivana Egeduševića – Šabački put – Braće Lazića – Vojvode Mišića, Ljube Nenadovića do Bore Kečića;– vozila sa linije 912A će saobraćati trasom linije 912;– vozila sa linije 912A1 će saobraćati skraćenom trasom do naselja „Sava” na sledeći način: Ljube Nenadovića – Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Nemanjina – Cara Dušana – Kralja Milutina – Ravnogorska – naselje „Sava” do Gaja.

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća stajališta.