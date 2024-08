BEOGRAĐANI, DAJTE KRV: Apel Instituta za transfuziju

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne sugrađane da i ove nedelje budu humani i daju krv.

Institut za transfuziju krvi

To mogu uraditi u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, radnim danom od sedam do 19 časova i subotom od osam do 15 sati.

Kako je saopšteno, danas od devet do 13 časova transfuziološki autobus biće ispred Opštine Zvezdara, a u sredu u isto vreme ispred Doma zdravlja u Požeškoj na Čukarici. Akciji se u četvrtak od devet do 14 sati pridružuje i obrenovački Crveni krst, a u petak se planiraju akcije na terenu, od 10 do 13 časova ispred TC "Banjica" a od devet sati do podne kod "Starog Merkatora".

U subotu, od 10 do 14 časova transfuziološki autobus će biti ispred Beo zoo-vrta, a poslednjeg dana nedelje, u istom vremenskom periodu u TC "BIG" u Rakovici.