LIDO ČEKA NIŽI VODOSTAJ: Nivo Dunava glavni "krivac" što vojska nije počela da postavlja pontonski most

NA ADI Ciganliji i skoro svim prestoničkim bazenima kupališna sezona već je počela, ali brojni Beograđani čekaju da se postavi pontonski most i otvori Lido u Zemunu.

Foto: Novosti

Kako su nam rekli u opštini Zemun, ova prestonička plaža biće otvorena za kupače kada vodostaj Dunava opadne.

Prema rečima odgovornih u GO Zemun, pripadnici Vojske Srbije bili su juče na reci kako bi procenili vodostaj i zaključak je da, kada on bude opao, oni će započeti montažu prelaza ka omiljenoj zemunskoj plaži.

Za postavljanje pontonskog mosta zadužena je Vojska, a prošle godine on je povezao Zemunski kej i Veliko ratno ostrvo tek krajem juna. Sezona kupanja na ovoj prestoničkoj plaži otvorena je 1. jula. Sredinom avgusta vodostaj je bio visok, a pojavila se i veća količina otpada zbog čega je most bio na jednom delu razmontiran. Kada je nivo reke opao Beograđani su mogli da se vrate na jednu od omiljenih plaža. Zato se i sada se čekaju povoljni uslovi kako bi pripadnici VS postavili most i tako kupačima omogućili da se bezbedno rashlađuju i uživaju na Velikom ratnom ostrvu.