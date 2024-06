UZ AMBULANTU I LABORATORIJA: Dom učenika "Milutin Milanković" stalno unapređuje uslove za boravak đaka

DOM učenika "Milutin Milanković" je jedina obrazovna ustanova koja će u svom sastavu imati zdravstvenu stanicu. Ambulanta sa laboratorijom trebalo bi da bude otvorena do kraja godine. Već su počeli sami da proizvode električnu energiju što će značajno smanjiti račune za struju. Uskoro stiže nova oprema za kuhinju, koja će zameniti aparate stare blizu dve decenije.

Foto: Z. Jovanović

Uprava doma, kao i svi zaposleni, ulažu puno volje, energije i truda, sve sa ciljem da učenicima kojima je ovo drugi dom bude što prijatnije. Reakcija dece i njihovih roditelja na sve ono što je urađeno ili se planira, najbolji su pokazatelj da su na pravom putu. Koliko samo neke male promene, mogu biti velike za đake pokazuje i uvođenje švedskog stola za doručak. Dok je ranije bilo onih koji su izbegavali ovaj obrok, novi meni je napunio kuhinju u jutarnjim satima.

Foto: Z. Jovanović Tekst potpisa: Nenad Milenović, direktor Doma učenika "Milutin Milanković"

- Zdravstvena stanica, koja će imati oko stotinu kvadrata trebalo bi da bude otvorena do kraja kalendarke godine, u najgorem slučaju do kraja sledeće školske - kaže Nenad Milenović, direktor doma. - Sve je urađeno u saradnji sa nadležnim ministarstvom i Domom zdravlja na Paliluli, a đaci će imati lekara opšte prakse, stomatologa i laboratoriju.

NEKAD SAMO ZA PTT ŠKOLU Nekada je ova ustanova bila "rezervisana" za smeštaj učenika PTT škole, koji dolaze iz unutrašnjosti, međutim, situacija se promenila. Njih je sada oko 30 odsto, dok su ostali "stanari" iz 30-ak srednjih škola, a najviše iz medicinske, zubotehničke, elektrotehničke, železničke. U domu boravi 300 učenika. Kako je reč o veoma osetljivoj populaciji adolescenata, vaspitači i ostali zaposleni su 24 sata posvećni školarcima, trudeći se da im budu kao druga porodica.

Uz pomoć Ministarstva prosvete, postavljeni su solarni paneli na krovu i malog i velikog doma. Reč je o dve centrale, kapaciteta od 54 kilovat-časa i 32 kilovat-časa. Bojleri u ovoj ustanovi su već isključeni, a za zagrevanje vode se panela. Škola će biti registrovana kao kupac-proizvođač.

- Završavamo potrebnu dokumentaciju i oni će biti priključeni na energetski sistem, proizvedenu električnu energiju ubacujemo u energetski sistem - objašnjava Milenović. - Nama se to akumulira u toku sezone. Prvo se to obračunava, a tek posle nam se naplaćuje struja po komercijalnoj ceni, što će značajno smanjiti račune. To je struja koju mi trošimo za snabdevanje svega u domu. Na taj način ćemo uštedeti, a ta sredstva iskoristiti da investiramo u poboljašanje uslova života dece.

I pored stalnog unapređivanja uslova boravka, osnovna vizija, što ih čini drugačijim od ostalih domova je promocija i razvoj pozitivnog sistema vrednosti kod generacija đaka koje su tokom školovanja boravili u ovoj ustanovi.