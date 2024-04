ŠAPIĆ: Kao što sam i obećao, simboli grada nisu na prodaju, od danas „Beogradska arena“ ponovo nosi svoje izvorno ime

OD DANAS zvanično „Beogradska arena“ ponovo postaje „Beogradska arena“, vraćamo joj njeno izvorno ime, jer kao što sam u novembru mesecu i najavio, simboli grada Beograda više neće biti na prodaju dok god se ja u ovom gradu budem nešto pitao, rekao je predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić ispred Beogradske arene na Novom Beogradu, sa koje je počelo uklanjanje starog imena „Štark arena“.

Foto: Grad Beograd

- „Beogradska arena“ i ova hala jedan je od simbola našeg grada, tu se održavaju najvažniji kulturni, sportski i svi drugi događaji i manifestacije. Od 2010. godine Arena je bila na prodaju, nosila je imena raznih firmi, kompanija, a poslednje koje je nosila bilo je „Štark arena“. Danas je krenulo skidanje tog natpisa jer ugovor ističe i ja se nadam da, bez obzira na to ko bude vodio grad Beograd u budućnosti, da se više ime „Beogradske arene“ neće dovoditi u pitanje. Grad Beograd je u situaciji da ne mora da prodaje svoje simbole – rekao je Šapić.

Imena simbola Grada, između ostalih i Kalemegdanske tvrđave, takođe, neće biti na prodaju.

- Govorio sam i ranije o tome da nema razloga da mi ne radimo isto ono što rade sve druge civilizovane, demokratske, evropske zemlje na koje se mnogi pozivaju, pa i oni koji će me napasti zbog ovoga, a to je da ono što nam je važno da to na prodaju nije. Kao što „Zagreb arena“ nije na prodaju, nismo videli da su joj dali ime „Knjaz Miloš arena“, a čak se ni reklama „Knjaz Miloš“ ne može postaviti na Trgu bana Jelačića, bez obzira na to koliko biste to platili. E, tako i mi treba da poštujemo sebe, u najmanju ruku kao što i drugi poštuju sebe, i da povedemo računa o našim simbolima. Zbog toga je, od danas, „Beogradska arena“ ponovo „Beogradska arena“ i nadam se da će tako ostati i u budućnosti - zaključio je Šapić.