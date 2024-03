ŠAPIĆ: Ako hoćemo uređen grad onda moramo i da se borimo za njega, ja ću to raditi dok god budem imao priliku da vodim Beograd

PREDSEDNIK Privremenog organa Aleksandar Šapić izjavio je da se radi na kupovini više od 300 autobusa, 100 novih tramvaja, kao i na potpisivanju ugovora sa privatnicima, koji će biti uslovljeni da kupe nove auobusa.

FOTO: Arhiva novosti

- Očekujem da u sledećih godinu i po do dve godine imamo novih 700 vozila i sto novih tramvaja. To više nije isti javni prevoz a podsetiću i da smo pre nešto više od godinu dana već kupili 150 novih vozila, rekao je predsednik privremenog organa Aleksandar Šapić gostujući na TV Informer.

Šapić je naveo da se u ovom momentu radi osam vrtića.

- Podsetiću da su i oni besplatni. Privatnike koje mi finansiramo smo takođe ubacili u sistem i izjednačili kako bi svi imali iste uslove i kako bi podstakli ulaganje privatnog sektora i u tu oblast. Želimo i da ove godine ne dajemo besplatne udžbenike već da napravimo korak dalje i da u sledećoj godini roditeljima dajemo novac u vrednosti udžbenika pa čak i više od toga. To znači da će roditelji kupiti tri-četiri nova udžbenika, neki će se naslediti, razmeniti a ostatak novca iskoristiti za septembar, polazak dece u školu, kupovinu ranca, patika, trenerke, jakne i mislim da će to biti ozbiljna socijalna mera za sve beogradske porodice, jer kad dođe septembar nema ko nije socijalno ugrožen. Ako neko ima troje dece na primer, može da računa na oko 450 evra u septembru tako da će moći i da se kupe udžbenici ali i paralelno taj novac iskoristi za druge potrebe – rekao je Šapić, naglasivši činjenicu da je prošle godine u gradskom budžetu racionalnim ponašanjem pronađeno 100 miliona evra koji su uloženi u razne socijalne programe, kazao je Šapić.

On je podsetio da će se ponovo deliti i karte za besplatan ulazak na beogradske bazene kao i da je prošle godine odaziv po beogradskim opštinama bio rekordan, čime se pospešuje zdrav razvoj celog društva.

- Penzionerima smo obezbedili karte za doživotni besplatni prevoz i sada ne moraju svake godine da daju 500 dinara za obnovu, karte za javni prevoz smo skoro duplo pojeftinili i nastavljamo da radimo. Biće i krupnih infrastrukturnih projekata jer očekujemo početak realizacije „malog metroa”, odnosno novi savski most i tunel kojim će se povezati pravac od Ekonomskog fakulteta do Despota Stefana. To će izmeniti saobraćajnu sliku grada jer će se dva najudaljenija dela grada spojiti u manje od desetak minuta – rekao je Šapić.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Projektom EXPO biće promenjen ne samo Beograd već i Srbija, rekao je Šapić.

– Pravimo novu prugu koja će ići od aerodroma do centra grada prolazeći pritom kroz Novi Beograd i Zemun, radiće se novi sportski objekti, akva centar i praktično novi grad između Surčina i Novog Beograda. Doći će nam čitav svet i to je prilika da se urade mnogi infrastrukturni projekti širom Srbije, rekao je Šapić.

Jedan od takvih projekata je i izgradnja metroa, koji ovog puta, posle niza decenija obećanja, zaista počinje da se gradi, naglašava Šapić.

– Na Makišu su zaista ogromni radovi, čekamo mašinu koju smo naručili pre godinu i po dana i koja će vrlo brzo početi gradnju tunela, uradili smo eksproprijaciju skoro cele prve linije, počeće da se grade stanice i ljudi će u sledećih nekoliko meseci zaista videti radove. Podsetiću, 2027-8 godine biće završena prva linija, 2030 godine druga. Način na koji se Beograd menja je neverovatan i nastavićemo da radimo na dobrobit svih – rekao je Šapić.

Tu su i nove komunalno-bezbednosne stanice, njih 102 od kojih su neke već završene poput one na Novom Beogradu i nekim prigradskim opštinama, rekao je predsednik Privremenog organa.

– One će biti povezane sa svim osnovnim i srednjim školama i biće od velike koristi samoj policiji koja je pod pritiskom jer im fali ljudstva. Stavićemo dodatni video nadzor, imaćemo posebnu službu koja će patrolirati oko škole, po kraju, voditi računa o komunalnom redu i imati direktnu komunikaciju sa policijom čime ćemo bezbednost podići na viši nivo – rekao je Šapić, naglasivši da se Beograd smatra jednim od najbezbednijih gradova u svetu.

Foto: Grad Beograd

Govoreći o uklanjanju splavova, Šapić je istakao da ih je danas za uklanjanje ostalo manje od 15.

– Krenuli smo sa njih 77 koji treba da se uklone i u celom tom procesu imao sam protiv sebe čitavu jednu „duboku državu”, naravno ne zvanično ali se radilo o dubokim sistemima i mislim da su mnogi shvatili da ću radije ostati bez svoje pozicije nego odustati od stvari u koje verujem. Beograđani zaslužuju uređene obale, da imaju i vide svoje reke, baš kao i građani Budimpešte, Beča i drugih gradova koji imaju svoje obale. Vrlo smo blizu da potpuno očistimo Savsko šetalište i da ostane 28 objekata koji su propisani i koji će poštovati postavljena pravila.

- Uložićemo i dodatni novac i napraviti od njega jedno od najlepših šetališta u ovom delu Evrope, nakon čega ćemo krenuti i na Dunavsko šetalište, od Brankovog mosta do Ušća i obezbediti da se Kalemegdan vidi i sa te obale. Ja od toga odustati neću, baš kao što neću odustati ni od odbrane ljudi koji rade svoj posao, poput „belih” koji se sukobljavaju sa onima koji ne žele da plate čak ni duplo jeftiniju kartu za javni prevoz u odnosu na raniji period. Ako hoćemo da imamo uređen grad onda moramo i da se borimo za njega i ja ću to raditi dok god budem imao priliku da vodim Beograd – rekao je Šapić.

Šapić je istakao da svoju prednost u odnosu na druge kandidate vidi u 14 godina dugom radu u lokalnoj politici, počevši od rada u kabinetu gradonačelnika, vođenju opštine Novi Beograd tokom deset godina i skoro dve godine na mestu gradonačelnika Beograda.

BONUS VIDEO: KAKO N1 ŠTITI KOLEGE: Kažu da nasilje cveta u društvu jer neko ne odgovara na njihova pitanja