VESIĆ: Pristupna saobraćajnica od auto-puta do aerodroma "Nikola Tesla" postaje državni put

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas za Tanjug da je Vlada Srbije na njegov predlog izmenila Uredbu o kategorizaciji puteva i da je pristupna saobraćajnica od auto-puta prema aerodromu Nikola Tesla u Beogradu postala državni put koji je u nadležnosti Ministarstva i Puteva Srbije.

Foto: D. Milovanović

Vesić je u izjavi za Tanjug rekao da je Ministarstvo upoznato sa slučajem izgradnje divljeg parkinga na putu koji vodi od auto-puta Beograd - Šid do aerodroma Nikola Tesla, kao i da je probijena zaštitna ograde kako bi se obezbedio ulaz i izlaz sa tog divljeg parkinga.

- Oni koji su to uradili probijanjem ograde su izvršili krivično delo i ugrozili bezbednost učesnika u saobraćaju. Zaštitna ograda nije mogla da bude uklonjena bez podrške onih koji rade u državnim službama, to je jasno, a oni su ti koji bi to trebalo da spreče - rekao je Vesić.

Vesić naglašava da se saobraćajnica koja vodi od auto-puta do aerodroma nalazi u nadležnosti grada Beograda.

Dodaje da je ministarstvo bilo prinuđeno da reaguje u povodom ovog slučaja, jer nadležni upravljač puta, nije reagovao i ograda nije vraćena, pa je samim tim bila ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju.

Vesić kaže i da je bilo važno reagovati i zbog toga što vodi do najvećeg međunarodnog aerodroma u Srbiji.

Ministar ističe da će, kada naredne nedelje Uredbe stupi na snagu, naložiti vraćanje zaštitne ograde i podnošenje krivičnih prijava protiv svih onih koju su učestvovali u uklanjanju ograde, ugrozili bezbednost saobraćaja i uništili državnu imovinu.

- I ostale saobraćajnice oko aerodroma uskoro će postati državne, zaštitne ograde će biti postavljene da bi se predupredilo nelegalno uključenje i sa drugih divljih parkirališta - rekao je Vesić.

Ministar dodaje da počinje i izgradnja pruge od Zemun Polja ka aerodromu, a procene ukazuju da će se na taj način od aerodroma ka Beogradu prevoziti više od 50 odsto putnika.