ŠAPIĆ OBIŠAO RADOVE: Evo kada će zablistati novi Trg Nikole Pašića (FOTO)

PREDSEDNIK Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na rekonstrukciji Trga Nikole Pašića.

Foto: Grad Beograd

On je podsetio da je rekonstrukcija najavljena pre nekoliko meseci, kao i da će koštati 584 miliona dinara i trajati sedam meseci.

– Trg Nikole Pašića je poslednji put rekonstruisan 1984. godine, a izgled fontane posle rekonstrukcije biće istovetan kao kada je prvi put napravljena po rešenju arhitekte Hranislava Stojanovića. Za rekonstrukciju Trga Nikole Pašića raspisan je javni konkurs na kojem je pobedio predlog arhitekata Zorice Savičić i Zorana Mitrovića – istakao je Šapić.

Takođe je podsetio da je ceo postupak završen pre njegovog stupanja na dužnost gradonačelnika Beograda, ali i da je srećan da je cela procedura sprovedena do kraja.

Kako je rekao, spomenik Nikoli Pašiću će takođe biti tretiran na pravi način, naravno u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda.

– Tu mislim na čišćenje, popravku ploča, zaštitu i sve drugo što je potrebno. U ovom trenutku ne znamo da li će biti potrebe da se spomenik „skida” sa postolja, jer će o tome odluku doneti Zavod – rekao je Šapić.

Govoreći o prolazu „Bezistan”, on je podsetio da je taj prostor pre dve godine prešao iz komercijalne u javnu namenu.

– U ovom trenutku postoji imovinskopravni problem, jer se oko trećine prostora, po obodima, nalazi u privatnom vlasništvu i dok to ne bude rešeno, ne mogu se izvoditi nikakvi radovi – istakao je Šapić.

On je podsetio i da će se raditi izgradnja javne garaže u Vlajkovićevoj ulici, ali je puno vremena prošlo zbog arheološkog nalazišta koje je otkriveno, te da bi radovi na izgradnji garaže trebalo da počnu oko 20. marta.

Prema njegovim rečima, Grad se trudi da radi najbolje što može u datim okolnostima koje nisu ni malo lake, a da Beograđani što manje osete stanje u kome se nalazi od oktobra prošle godine.

– Beograd u poslednjih pet meseci svakako ne funkcioniše na redovan način, već „preko” Privremenog organa. Sledeće nedelje ću obići lokacije na Novom Beogradu, gde je završen novi kružni tok, „probijena” Ulica Zorana Đinđića, kao i proširenje iste ulice od Milentija Popovića do Ulice antifašističke borbe. Pre toga je urađen veliki parking, što znači da stvari idu određenim tokom, pa bez obzira na to što ćemo i u narednih par meseci imati ovakvo funkcionisanje grada, to neće značiti da se ništa ne radi. Takođe, u narednim danima obići ću i radove koje smo najavili pre nekoliko meseci, a koji sada počinju. Konačno će moći da počnu radovi i na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti, budući da je okončana javna nabavka – dodao je Šapić.