OBOLELIH OKO 7.000 MANJE: Mini odmor uticao na smirivanje epidemiloške situacije

MINI raspust zbog proslave Dana državnosti značajno je uticao na smanjenje broja građana koji su, prošle nedelje, potražili pomoć lekara zbog akutnih respiratornih infekcija i oboljenja slični grupu.

Foto Shutterstock

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje od ARI obolelo je 12.889 osoba, što je oko 7.000 manje nego nedelju pre, sa dijagnozom OSG - 512, a bilo ih je 896.

Respiratorne infekcije najviše pohađaju decu i školarce, uzrasta od 5 do 19 godina - 38,7 odsto, slede radno sposobni meu kojima je bilo 34,4 odsto obolelih i mališani starosti do četiri godine sa 18 odsto. Najmanje bolesnih je među populacijom starosti 65 i više godine. Kada je reč o oboljenjima sličnim gripu najviše dignostikovanih slučajeva, više od trećine je među građanima starosti od 30 do 64 godine.

Tokom prošle nedelje u 51 uzorku je potvrđeno prisustvo virusa gripa - u 24 brisa A (H3), u 16 briseva A (H1), u 10 slučajeva A netipizirani, a u jednom virus gripa B.

Epidemiolozi poručuju da je najefikasnija mera prevencije gripa vakcinacija, a svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija savetuju da što pre prime cepivo. Zaštita se stvara za dve-tri nedelje od dobijanja vakcine. Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakata sa obilelima, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija.