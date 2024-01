BEOGRAĐANI, DAJTE KRV: Evo gde narednih dana možete dati dragocenu tečnost

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije, koji se nalazi u Svetog Save 39 poziva punoletne građane da dođu i daju krv, radnim danima od sedam do 19 časova i subotom od osam do 15 sati.

Crveni krst u Požarevcu

Akcije se organizuju i na terenu pa će se u ponedeljak od 10 do 14 sati transfuziološki autobusi biće ispred Starog Merkatora i opštine Zvezdara, dok će u utorak od 11 do 16 časova biti u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu. U sredu od 10 do 16 sati akciji se pridružuju zaposleni u mladenovačkoj biblioteci "Despot Stefan Lazarević". U četvrtak od 9 do 14 časova krv se može dati u Crvenom krstu Obrenovca, dok će se transfuziološki autobus od 10 do 13 sati biti ispred "Atrijuma" u Novom Beogradu. U petak, krv se može dati u transfuziološkim autobusima ispred Doma zdravlja u Požeškoj od 9 do 14 časova.