VIŠE OBOLELIH OD GRIPA: Izveštaj GZJZ o obolelima od respiratornih infekcija i oboljenjima sličnim gripu

OD akutnih respiratornih infekcija (ARI) protekle nedelje je obolela 13.871 osoba, dok je simptome slične gripu imao 531 Beograđanin, pokazuju podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu.

Foto Shutterstock

Kako navode u u GZJZ, u odnosu na prvu nedelju u januaru, broj pacijenata sa prehladom je manji za 9,7 odsto, a obolelih od oboljenja sličnih gripu veći za 10,2 odsto.

Akutne respiratorne infekcije najviše pogađaju mlade i radno sposobno stanovništvo od 20 do 64 godine (49,3 odsto), sledi uzrast od 5 do 19 godina (19,9 odsto), pa mališani do četiri godine 19,7 odsto. Najmanje bolesnih je među starijima od 65 godina - 11,2 odsto.

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa oboljenjima sličnim gripu su osobe od 30 do 64 godine - 270 (50,8 odsto), od 20 do 29 godina 83 (15,6) i starijih od 65 godina je 74 (13,9). U starosnoj grupi od 5 do 19 godina je 11,5 odsto obolelih ili 61 osoba, a u uzrastu do 4 godine - 8,1 odsto ili 43 osobe.

- Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija. Zaštita se stvara za dve-tri nedelje od dobijanja cepiva, a može se primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju - kažu GZJZ.

Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.