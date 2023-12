ŠAPIĆ: Ponašali smo se odgovorno i radili dugoročno

ZA ovih godinu i po dana, koliko sam na čelu grada, ponašao sam sa kao da ću imati pun mandat,, jer da sam se ponašao drugačije, ne bih ništa postigao. Izuzetno sam zadovoljan postignutim jer smo donosili strateške odluke, ponašali se odgovorno i radili dugoročno, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: Grad Beograd

On je gostujući na TV K1 podsetio da je u lokalnoj upravi već 14 godina i da u Srbiji možda postoji neko ko se toliko bavi ovom oblašću, ali u Beogradu sigurno ne, te da su njegovi rezultati i te kako merljivi.

– Vođenje Novog Beograda, najmnogoljudnije opštine u Srbiji, za mene je bila platforma za dalji rad i naravno da mi je, kada sam došao na čelo grada, bilo mnogo lakše jer sam mogao da budem brz i operativan – rekao je Šapić.

Kada je reč o obećanjima koja su se ostvarila Šapić je pomenuo novogodišnje vaučere koje po treći put dobijaju sva deca do četvrtog razreda srednje škole kao i svi zaposleni u obrazovnim ustanovama, a što su mnogi karakterisali kao populizam.

– Najavio sam i besplatne vrtiće i udžbenike kao i besplatan engleski jezik u vrtićima, što se ostvarilo i samo za te tri stvari obezbeđeno je 80 miliona evra godišnje iz postojećeg budžeta. Ove mere su najviše osporavane u smislu da nema para u gradskoj kasi za njih i niko nije verovao da će biti realizovane – rekao je Šapić.

Šapić je podsetio da su usluge socijalne zaštite koje su se nekad plaćale sada besplatne, kao što su gerontodomaćice i personalni asistenti, a podeljeno je i oko 200 hiljada besplatnih karata za bazene.

On je rekao da je uvođenjem Servisnog centra sa jedinstvenim brojem za sve gradske službe građanima zaista olakšana komunikacija sa gradskim preduzećima i ustanovama.

– U prethodnih šest meseci otkako je počeo sa radom Servisni centar je primio više od milion poziva, a ovakav sistem ne postoji ni u jednom gradu u ovom delu Evrope. Rezultat svega je da sada tačno znamo kakve probleme imaju naša komunalna preduzeća i da sa nivoa Grada možemo da povlačimo poteze za probleme koje utvrdimo na terenu – poručio je predsednik Privremenog organa Beograda.

Prema njegovim rečima jedan od veoma važnih projekata je i projekat tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana.

–Vlada Republike Srbije je završila projekat Novog savskog mosta koji bi trebalo da počne da se gradi. Rekao sam da ukoliko tunel ne bude stigao, neće početi izgradnja mosta, jer taj projekat je objektivno povezan. Most bez tunela nema nikakvog smisla. Pre 15 dana Vlada je potpisala ugovor sa izvođačima i napravljena je procena na 235 miliona evra. Projekat tunela uveliko sustiže most i to će biti jedan od najvećih saobraćajnih infrastrukturnih projekata u Beogradu. „Mali metro”, kako smo ga nazvali, saobraćajno spajaće dva najudaljenija dela grada – istakao je Šapić.

On je naveo da su se danas pojavile informativne table na stanicama širom Beograda da je postavljeno oko 1.000 u prvom talasu.

– Podsećam da su glavne promene u sistemu javnog prevoza upola jeftinije karte i potpuna kontrola naplate i svega drugog što se tiče kvaliteta usluge. Dobili smo i pravu papirnu kartu koja nije postojala, kao i standardizovane autobuse. Gradska skupština je naručila 300 autobusa i 25 tramvaja u „prvoj turi“, posle čega nam je Vlada Srbije izašla u susret, pa nas ipak očekuje kupovina 50 novih tramvaja. Kada sam inicirao reformu javnog prevoza „udario” sam u određene sisteme i unutar „GSP Beograd”. „Kentkart” je „preživeo“ promenu vlasti u zemlji 2012, promenu gradske vlasti 2018, ali mene „nisu preživeli”. Pametnom je to dovoljno. Možda politički ne preživim ove izbore, ali njih više nema – rekao je Šapić.

Šapić je podsetio da je projekat toplodalekovoda iz Obrenovca bio zaustavljen poslednjih 25 godina, a da će njegovom realizacijom toplotnom energijom direktno biti snabdevano više od polovine Novog Beograda.

On je istakao da je i najveći infrastrukturni projekat u Beogradu, metro, po prvi put zaista vidljiv i opipljiv, a kada je reč o autobuskoj stanici, očekuje se da početkom godine sav autobuski saobraćaj bude prebačen na Novi Beograd.

Šapić je poručio da svi predstavljeni projekti predstavljaju aktivnosti koje su pripremljene mnogo ranije, bez obzira na spekulacije o tome kada bi mogli da budu raspisani izbori.

–Bavio sam se profesionalno sportom 17 godina, 14 godina sam u ovom poslu i nikada nisam ništa prihvatao olako, već bio maksimalno odgovoran i ukoliko neko misli da je sve što mi se dešava posledica neke velike sreće, onda se bojim da je u zabludi – istakao je Šapić.

