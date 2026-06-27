Politika

OKO 207.000 GRAĐANA NA PRIJAVLJENOM SKUPU ISPRED SKUPŠTINE: Oglasio se MUP

В.Н.

27. 06. 2026. u 18:24

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova obaveštava javnost da se danas, u Beogradu, na platou ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije održava prijavljeno javno okupljanje u organizaciji ‘’Pokreta za narod državu’’.

ОКО 207.000 ГРАЂАНА НА ПРИЈАВЉЕНОМ СКУПУ ИСПРЕД СКУПШТИНЕ: Огласио се МУП

Foto: Novosti

Na navedenom javnom okupljanju prisustvuje oko 207000 građana.

Takođe na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2600 motociklista – bajkera.

Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.

Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate.

U cilju pripreme da javno okupLjanje prođe u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir.

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