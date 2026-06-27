OKO 207.000 GRAĐANA NA PRIJAVLJENOM SKUPU ISPRED SKUPŠTINE: Oglasio se MUP
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova obaveštava javnost da se danas, u Beogradu, na platou ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije održava prijavljeno javno okupljanje u organizaciji ‘’Pokreta za narod državu’’.
Na navedenom javnom okupljanju prisustvuje oko 207000 građana.
Takođe na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2600 motociklista – bajkera.
Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.
Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate.
U cilju pripreme da javno okupLjanje prođe u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir.
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