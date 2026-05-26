VELIKO INTERESOVANJE: Kineski novinari masovno prate posetu Vučića Kini

VELIKI broj kineskih novinara pratio je posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Muzeju Komunističke partije Kine.

Za posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini već nekoliko dana vlada veliko interesovanje, kako kod medija u našoj zemlji, tako i kod medija zemlje domaćina.

Najveći i najuticajniji kineski mediji sa puno pažnje prate posetu srpske delegacije, potencirajući čelično prijateljstvo Srbije i Kine.

Takođe, na naslovnim stranama najvažnijih kineskih novina centralna tema je, naravno, Vučićeva poseta, sastanci sa Sijem kao i priča o ordenu kojim je kineski predsednik odlikovao našeg predsednika.