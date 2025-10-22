BLOKADER KOJI JE PUCAO, NEKADA RADIO ZA DB: Vučić otkrio šta se krije iza rečenice "nerviraju me šatori" i zašto se radi o terorizmu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objasnio je zašto je kao teroristički akt okarakterisao to što je blokader Vladan Anđelković pucao na čoveka u Ćacilendu, a potom i zapalio šator.
- Zašto sam rekao da je teroristički akt, upotrebljeno je vatreno oružje sa političkim motivom. Kada neko kaže "nerviraju me šatori u centru Beograda", vi tačno znate gde je to neko mogao da sluša. Reč je o iskusnom čoveku koji je nekada radio u Državnoj bezbednosti. Kako je moguće da je više lica znalo koji objekat i šta da snima. Biće tu interesantnih stvari u istrazi - rekao je Vučić i dodao:
- Želim uspešnu operaciju povređenom Bogdanoviću, njegovoj porodici da se ne sekiraju. Čuo sam da je taj čovek hrabar i veoma požrtvovan. Moj poziv je svima, normalnoj Srbiji, već sam sada video koliki je bes izazvalo sve ovo. Čujem da planiraju okuljanja, ja ih molim da to ne čine. Osveta nikom nije donekla dobro, osveta ne sme da postoji. To govorim saborcima, prijateljima. Čudo je da prethodnih meseci nismo imali ubijenih. Nemojte da vas podsećem da danima lažete i obmanjujete javnost. Svakoga dana se to događa. Obraćam se razumnima, da ne pokušavaju neke osvetničke akte. Ovo lice i njegovi eventualni pomagači biće veoma strogo kažnjeni.
Preporučujemo
BLOKADER PUCAO NA NEVINOG ČOVEKA U ĆACILENDU: Zapalio i šator
22. 10. 2025. u 11:12
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)