"NISTE JAČI, NIKO NIJE JAČI OD DRŽAVE" Vučić na Blic TV - Neki ljudi su pomislili da mogu nasiljem da dođu na vlast (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u jutarnjem programu Blic televizije.

- Nema u savremenom svetu u eri podeljenih medija nijedno društvo koje nije podeljeno, ni u jednoj zemlji. Jel u Americi drugačije? U Engleskoj - upitao je Vučić.

- Imaju neki narod na ulicama 12 godina. Naravno da nisma srećan zbog toga, to je skupo koštalo ovu zemlju, zbog toga imamo manje turista novca, manje će rasti plate i penzije. To se dešava posebno u onim zemljama gde je to novcem spolja plaćeno - kaže on.

Kaže da je Bogdan Jovičić, koji se predstavlja kao jadan i nevin student, uhapšen jer je uništavao prostorije detaljno i bez imalo stida, primenjivao najbrutalnije nasilje prema tuđoj imovini.

- Bio je mudar da je nosio čliviluk kojim je razbijao prostorije po celom gradu! Tek tada je policija uspela da ga prepozna. Nema sumnje da bi svaki građanin trebalo da osudi taj potez. Kaže da jedan deo ljudi pokušava da od takvih ljudi napravi heroje - navodi Vučić.

- U celoj Srbiji ih se sinoć skupilo 3150 - kaže predsednik o protestima zbog hapšenja ovog studenta.

- To morate da pitate nadležne pravosudne organe. Ja bih procenjivao da li on želi da pobegne ili ne - kaže Vučić na pitanje da li je bilo preterano što je Jovičić sa vezanim nogama doveden na sahranu oca.

- A zašto je produžen pritvor Aniti Dimovski, Jeleni Tankosić? Da ne pobegnu, da ne utiču na svedoke? Da li se pitate o tome? Ne pitate se koliko dece imaju, kako ih izdržavaju. Jelena je samohrana majka. Roditelji Anite su mi pisali pismo, pitaju da li će njihovo dete imati priliku da se brani sa slobode. Tužilaštvo je tražilo pritvor, sud je delimično prihvatio, delimično odbbacio zahtev. Problem je u tome što će pojedini mediji ili deo ljudi iz ovog ili onog bloka da gleda i tumači samo jednu stvar, a neće stvari da sagleda u celini. Ovde se postavlja pitanje razloga zašto se sve ovo zbiva? Znate li kako će biti podeljena opoziciona scena u ovoj zemlji? Izaći će na neke buduće izbore sa 5 ili 10 lista, a ne na jednoj. Sve su prosti razlozi - zato što postoje različiti politički interesi. Naš je problem što su neki ljudi pomislili da nasiljem mogu da se dočepaju vlasi. Rekli su - imamo mnogo novca, imamo Lajbnicov dovoljan razlog da napadnemo državu, podršku različitih medijskih platformi i uspećemo to da završimo - naveo je predsednik.

Kaže da neverovatne sume novca ulazi u zemlju za to.

- Da računate samo novac za hranu. Da zanemarimo dnevnice za bajkere, taksiste... Naše službe rade svoj posao i kada urade vi im kažete da su zavereničke teorije, napad na NVO, drugačije stavove. Okupli su se do sada 24 hiljade puta na potpuno kriminalan način - bez ijedne prijave skupa, u skladu sa zakonima koji smo donosili u skladu sa EU - navodi Vučić.

Kaže da su se u Briselu šokirali kada im je predsednica Skupštine rekla da blokaderi u Srbiji ne prijavljuju skupove.

- Mi smo bar 23 hiljade skupova obezbeđivali. To je odgovorna odluka koja nije u skladu sa zakonom. Ja sam inicirao tu odluku da bismo iz zaštitili i da ne bi mogli da kukaju da ih neko napada - navodi on.

- Postavlja se pitanje - što se ne držite zakona, elementarnog i prijavite skup, a stalno pričate o zakonima i legalnosti - kaže Vučić.

O pozivu na dijalog blokaderima

- U mnogo navrata sam pozivao na dijalog. Još u decembru sam rekao da neće prihvatiti, jer sam prozureo da je reč o obojenoj revoluciji. Tada su imali u jednom momentu 92 hiljade ljudi na ulici u jednom danu, sada se to svodi na do 5 hiljada. Rekli su ne pada nam napamet. U februaru, posle razgovora Ane Brnabić sa rektorom Đokićem, koji je rekao "da da, samo pošaljite pismo, jedva čekam da se sretnem sa predsednikom", rekao sam upitićemo pismo, želim da vidim koji su to problemi, čime ste nezadovoljnim, ako su svi vaši zahtevi iskunjeni. Sada od oktobra je dodatno 5% povećanje plata za prosvetne radnike. To je drugo povećanje vanredno koje je dogovoreno sa sindikatima, a koje deo njih nije želeo da poštuje, i za zdravstvene radnike ide vanredno povećanje od 5%. Posle toga je Đokić, dan posle, valjda ga je neko iz neke ambasade naučio - rekao "ne može se to na takav i takav način" - navodi Vučić.

Kaže da sada čuje novi prljavi trik kojim se koriste najveći lažovi - ne može se razgovarati posle svih izgovorenih reči.

- Stvarno, a kakvih to izgovorenih reči? Kojih? Nepomenik, Hitler, đubre, peder, lopov, šiptar, kriminalac, ubica... Pa nisam ja to njima rekao nego oni meni. Pa su mi na to rekli i kačili slike deteta na raznim televizijama, govorili narko diler. I sve sam to slušao, istrpeo i ponudio razgovor. I ono meni kažu - ne možemo, vi nas nazivate blokaderima! Pa nego šta ste - blokirate život u Srbiji. Uništavate život u Srbiji, šta hoćete, da vam tepamo? Jesam ja rekao ustaše, terorsti? Svaki put osuđujem preteške reči, ali morate da razumete da nešto nailazi na odgovor. Sinoć je deo njih prolazeći pored ćacilenda, pogodili flašicom jednog momka. On je rekao - "evo nema problema, ja hoću da se bijem sa vama". Iako je pogrešio. 10 policajaca je skočilo i oborilo ga na zemlju. I niko ne kuka sa druge strane zbog toga. Ja ih molim da ne napadaju ljude koji nikom ništa nisu skrivili i koji su zauzeli jedno jedino mesto u ovoj državi - navodi Vučić.

Kaže da su neki studenti još uvek tu jer ne funkcionišu normalno svi fakulteti - negde se ispiti polažu, negde ne.

- Zašto su posle 10 meseci na stotinu fakulteta i dalje zarobljeni oni koji hoće da uče i zašto i dalje postoje blokade na svim tim fakultetima - upitao je predsednik.

- Ja ne verujem da će da odustanu i 3. novembra jer je suviše novca uloženo u propalu obojenu revoluciju. To je kao kad nešto pravite, na tržištu to propadne i vi i dalje ne razumete, pa kažete "ja sam uložio toliko i toliko i ne mogu da proda za jeftinije". Tako i ovo - ne možemo sada da kažemo da je sve propalo, zato što je suviše emocije i energije uloženo, a propalo je i ne postoji više mogućnost za bilo kakvu obojenu revoluciju - navodi predsednik.

- Ja rektoru Đokiću ne verujem ništa. Ja verujem Macutu, ali ne verujem onima koji su njemu rekli. Sačekaćemo 3. novembar da vidimo govore li istinu ili ne. Ništa im ne verujem. Oni ništa nisu radili po svojoj volji, niti ih je ko šta pitao, samo su stizale naredbe - navodi Vučić.

O izborima i blokaderskoj listi

- Nije normalna situacija kada vam neko blokira ulice i puteve svakoga dana bez prijave i skupa. Preko 200 hiljada se to desilo na kriminalan način. To uznemiruje obične građane i čini ih besnim. Zato se sve veći broj građana okuplja koji žele svoju slobodu, mir, pristojan i normalan život. Verujer da će po mom povratku iz Njujorka 27. biti možda i 200 hiljada ljudi na ilicama širom Srbije zbog nenormalnog života koji im je manjina nametala sve ovo vreme. Probudli su se slobodni građani, ne oni kojima neko drugi određuje kako da uništavaju život onima koji drugačije misle - kaže Vučić o skupovima građana protiv blokada.

Kaže da se oko svega brinuo od početka za svaki dan trajanja blokada, jer je znao koliku nam štetu to nanosi.

- Kada sam u martu video da Đokić nije hteo da razgovara sa svojom zemljom, a želeo da razgovara hteo je sa strancima, onda sam sve razumeo. Tada sam znao da ćemo pobediti, i da dolazi kraj, za svakoga ko dobro vidi šta se u politici zbiva, ali da oni neće hteti to da priznaju i da će gurati do kraja. Oni će gurati to do izborima, i na izborima će doživeti pravu katastrofu. Teži poraz nego prošli put. Svaki put im se čini da su blizu pobede. Uvek se obraćaju istim ljudima u istom balonu. Ne razumeju šta se događa van njih i oko njih, baš kao što je pisao vaš kolega Ivanović, da postoji mnogo ljudi koji različito vide stvari i koji žele normalan život. A što se liste tiče, ja bih voleo da izađu sa tom listom što pre, ja znam ko je na njoj, jer ako mislite da će da nas spasu Đokić i Bakić, i da će to da bude Srbija po meri građana, ne možete da verujete koliko će manje glasova dobiti, nego što su planirali i očekivali - rekao je predsednik.

"I dalje sam spreman za dijalog, oni nemaju argumente"

Kaže da je spreman i dalje da sedne da razgovara, bez obzira na to što je "Hitler, šiptar i peder" i sve što su oni uzvikivali na ulicama.

- Sada kada sam bio na Banjici, pristojni ljudi sa kojima sam šetao, a verujem da ima mnogo pristojnih ljudi i na drugoj strani, oni misle drugačije, ali ne žele nasilje jer su pristojni ljudi, nijednu ružnu reč nisu nikome uzviknuli. Nikoga nisu uvredili ni na jedan način. A kod njih su uvrede stalne, to je suština njihovih skupova. Ovaj jedan koji je ljut što sam mu rekao da je neobrazovan je vikao na vašoj bivšoj televiziji uživo "Vučiću pizdo..." I svi su se smejali, umirali su od smeha - kazao je on.

Naglašava da nema problem da sučeljava argumente sa bilo kim niti da odgovori na bilo koje pitanje.

- Strašno nam je važno da imamo dijalog. Ja sam već uputio i ponudio to. Ali oni to neće, zato što oni meni ništa ne smeju da kažu. Šta da kažu kada ih pitam šta su ostavili od vojske, a šta danas imamo. Pa ja sam javno uputio poziv na debatu, neka dovedu i četvoro njih, a oni su rekli ne nećemo, to je cela javnost čula. Rekli su - ne nećemo! Tražili su izbore. Prvo tražili da ne bude izbora, sada kažu ode mi glava ako ih ne raspišem. Potpuno su konstradiktorni i baš ih briga! Dovedite ih četvoro da sučelimo argumente! Šta će da kažu kada ih pitam koliko su pruga izgradili, puteva... Bili su ministri i funkcioneri po 12 godina, pa ništa nisu uradili, od Jove Bakića, do Bože Prelevića. Izgradili nula kilometara pruge, ništili avio-kompaniju, uništili vojsku, izgradili 40 kilometara auto-puteva, naspram naših 600.. Sa čim će da izađu, osim sa mržnjom. Možete da mrzite jednog čoveka, zato što je uspešniji od vas, zato što vaše neznanje i nerad nisu bili potrebni da bi se nešto uradili, ali sa kojim argumentom da izađu na debatu. Znaju da nemaju nijedan ozbiljan argument, jasno im je to, a ne može u raspravu sa "Vučiću pederu", posebno ako je neko u stanju da odgovori i da se brani, naučili su sami sa sobom da pričaju i zato ne mogu i neće da se pojave. Ja sam to uradi pre mesec dana - rekao je Vučić objašnjavajući da je on spreman na dijalog.

O izjavi Siniše Vučinića

O izjavi Siniše Vučinića o mogućem ubistvu Pavla Cicvarića od strane blokadera, predsednik kaže da nema saznanja da se planira ubistvo.

- Dozvolite mi samo, kratko da odgovorim. Vidite kako je to interesantno. Svakog dana, svakog dana dakle, zvaničnici, novinari, analitičari, kandidati na listi blokadera, govore o tome kako me treba ubiti, crtaju me obešenog i ubijenog. Nikada to nikome nije čudno. A ovo vam je čudno. A ja ću pokazati razliku. Ja osuđujem izjavu Siniše Vučinića, smatram je neodgovornom. On je hteo da kaže da blokaderi propadaju, to je jasno, ja to vidim kroz brojeve i to svi znaju. Ali to se ne govori na takav način, i zato i osuđujem tu izjavu Siniše Vučinića. Ali osuđujem i one koji me dnevno po 14 puta ubijaju, a vi to nikada niste uradili, niti primetili, niti se iščuđavate. Ja verujem da se on pokajao, Siniša Vučenić, i da takve gluposti neće da pravi. A za svaki slučaj, mi ćemo dati zadatak policiji i BIA da proveri da li postoji nešto iza tih neodgovornih tvrdnji, tako se ponaša odgovorna država i odgovoran predsednik - dodao je on.

- Za razliku od drugih ja morma da vidim ono što je istina, a ne ono što mi jedna strana nameće kao činjenicu, stavljajući povez na oči da ne vidi šta se stvarno zbiva sa druge strane - navodi Vučić.

"15. marta deo policije okrenuo cevi prema ćacilendu"

Kaže da su 15. marta neki delovi policije bili spremni da učestvuju u obojenoj revoluciji.

- Neki su cevi okrenuli prema ćacilendu, Pionirskom parku, a ne prema onima koji su ugrožavali bezbednost ljudi, uništavali traktore koji pripadaju srpskim domaćinima. Uništili su stotine traktora, tukli ljude. Bez obzira na sve to, uvek sam verovao policiji. Moj posao je da verujem policiji. Ljutio sam se na naše ljude kada bi mi to govorili kako se policija ne fer ponaša. Ja imam poštovanje i fer odnos i poverenje prema našoj policiji. Za mene je neverovatna cela priča gospođice Sinđelić. Ali sam rekao svima koji su je vređali da pokažu poštovanje prema ženi. Mi moramo raditi na tome, značajno smo smanjili broj femicida, ali i dalje postoje ljudi koji misle da imaju pravo da vrše nasilje prema ženama. Ovo nije taj slučaj, ali je važno da pokažete poštovanje prema ženama. To sam rekao i u emisiji, na Informeru, lično i javno zamerio. Ne možete pokazivati nečije fotografije zato što mislite da ćete napakostiti nekome. Neka je ona sama pokazala, nemojte vi to da radite. Apsolutno sam protiv toga - rekao je Vučić.

- Ja verujem nadležnim državnim organima, oni će u svakom slučaju istinu da ustanove - dodao je on.

O upozorenju ruske službe

O saznanjima ruske službe SVR da se sprema majdan za 1. novembar, predsednik kaže da tu ništa nije velika novost.

- Šta tu nije tačno? To se dešava svaki dan. Svaki dan imamo pokušaj obojene revolucije, nešto što će "promeniti sve". Svakog dana će da se skupe i nešto da sruše. Pa bezbroj puta je to pokušano, upadali u institucije, u različita zdanja. I u Vojvodini, i u Beogradu, i širom Srbije, Nišu, Kragujevcu, bezbroj puta upadano u različine institucije. Pokrajinske, republičke, opštinske, sve protivzakonito. Rusi su saopštili da oni to planiraju 1. novembra. Mi verujemo da će oni, kao što su pričali da će posle Ribnikara da naprave ne znam šta, uvek je najlakše tražiti krivca tamo gde ga nema. Mi analiziramo na ozbiljan način sve što je SVR objavio, naše agencije će pričati sa njima, to je posao dve službe, BIA će razgovarati sa njima. Nije to za nas veliko iznenađenje. Oni moraju da naprave jedan veliki pokušaj, koji će biti manji nego onaj na Vidovdan, kada su skupili tridesetak hiljada ljudi, a govorili da ih je bilo ne znam koliko. Kada gubite, onda je realnost uvek surova i pronalazite bezbroj izgovora,kao kad izgubimo od Engleske 5:0 - kazao je on.

O američkim carinama i investicijama iz Japana

Predsednik je rekao da se plaši da više odlaganja sankcija NIS-u neće biti, i da ćemo biti u izuzetno teškoj situaciji.

- Daću sve od sebe. Za mene je naravno velika čast što ću pričati sa Rubiom, i sa Koštom, i sa Kajom Kalas. Razgovaraću sa još 22 lidera širom sveta, i očekujte uskoro dobre vesti po pitanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Kako ćemo da stignemo sve to za 4 dana u Njujorku, ne znam. Ako rešimo pitanje i taksi, jedna japanska kompanija je spremna da odmah uloži 500 miliona evra. Ja sam veoma pesimističan po svakom pitanju, ne izlazim sa prognozama, pa ne bih to ni sada da radim, ali verujem da ćemo rešiti taj problem. Nadam se - rekao je predsednik.

Dodaje da ako to rešimo, to neće biti samo pitanje izvoza, već i pitanje ukupnog investicionog ambijenta.

- Mi možemo preživeti jednu milijardu, naći ćemo neko rešenje, ali za ceo ambijent, zato je važno da to pitanje što pre rešimo sa onima koji najviše odlučuju - kazao je Vučić.

O strateškom dijalogu sa SAD

- Oni su prekinuli strateški dijalog sa Prištinom, i zbig svih poslednjih akcija i zbog Kurtija koji ne poštuje ni one koji su mu saveznici i koji su mu najbliži - kaže Vučić.

Istakao je da Srbija ne mora da bude u saglasju po svakom pitanju sa SAD, i ponovio je da smo vojno neutralna zemlja koja neće članstvo ni u NATO, ni u ODK - te da će Srbija uvek sama čuvati i svoje nebo i svoju zemlju.

- Mi imamo nešto uži put strateškog dijaloga nego neke druge zemlje. Ali činjenica da su Amerikanci spremni da pričamo to je važan signal za sve i za investitore širim sveta.

O vojnoj paradi u subotu

- Ljudi se recimo pitaju šta će nam parada. Ja pozivam građane da prisustvuju paradi, da dođu i vide ogromnu razliku, ono na čemu smo zajedno radili 13 godina. Da vide kako je ovo drugačija zemlja. Ona nije drugačija samo po mnogo većim platama i penzijama i platama, putevima i prugama, naučno-tehnološkim parkovima kojih nije ni bilo, a sad ih je 5. Ne samo po tome. Naša armija i policija su neuporedivo jači. Naša armija je toliko snažna. Ova parada je zakazana još u maju, naređenje je stiglo još 1. maja. To ništa nije navrat nanos, zbog dnevno-političkih potreba. To je na ponos Srbije, da pokažemo šta smo uradili, ali i da pružimo odvraćajući odgovor potencijalnim agresorima. Nemojte da se pravimo naivni, pa nije alijansa Zagreb-Priština-Tirana napravljena zbog Austrije ili Grčke, Slovenije ili Rumunije, već zbog Srbije - naglasio je on.

- Nije vojna alijanska protiv Republike Srpske, Ljubljana-Zagreb, o kojoj govore, pravljena zbog Austrije, već protiv Srbije - dodaje on.

Naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora.

- Mi nikoga ne napadamo, već samo hoćemo mir, da sačuvamo svom mir. Ali mir i stabilnost ne možete sačuvati slabošću, već snagom. Zato smo iskoristili dve reči - Snaga jedinstva. Obe stvari su nam važne. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku, izmislili bi nešto, igrali bi se lažnih zastava, pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi, i hoćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju, da je ovo stabilna zemlja. Niko ne izvodi tenkove protiv blokadera, kao što pričaju, nemojte da lažete. Nismo izvukli ni vodene topove protiv vas, ono što rade svaki dan u Evropi, svuda. Ništa nismo izvukli. Lažete svaki dan i o zvučnom topu, i o gasovima koje ni nemamo, a niko nije ni izvini rekao - kazao je Vučić.ž

Kaže, kada se jednog dana bude postavilo pitanje o tim lažima, da će dobiti odgovor - "pa pusti sad to, sad imamo nešto novo".

Poručio je građanima koji su protiv ove vlasti da se bore za svoje političke interese, ali da to čine legalno, mirno, dostojanstveno, ne ugrožavajući druge.

- Tu ima mnogo divnih ljudi, koji drugačije vide budućnost zemlje. Bogatstvo razlika doprinosi ovoj zemlji, nešto je što treba da nam donese sreću, ali ne treba da nas vodi u sukobe. Zato sam pozvao na razgovor. Ali ako mislite da će se nešto rešiti nasilnim putem, dinstanjem, prebijanjem, pa neće. Niste jači, i nikada nećete biti, i niko nije jači od države. To su pomislili neki kriminalci pa su se grdno prevarili. Ne poredim ih sa tim, samo kažem da postoje neki koji umisle da su jači od države. Nemojte na silu. A na izborima uvek možete da pobedite. Za razliku od drugih uvek sam priznavao poraz, i ne pravim probleme - rekao je on.

Kaže da očekuje da blokaderi kažu ko su njihovi predstavnici i da on nema problem da razgovaraju.

- Ja vam unapred kažem da se to neće dogoditi, jer oni znaju da ja govorim istinu i da argumenta nemaju - zaključio je Vučić.