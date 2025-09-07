Politika

MOĆNI SNIMCI IZ NOVOG SADA: Vatromet ukrasio nebo na skupu protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 20:29

VATROMET ukrasio nebo na skupu građana protiv blokada.

Foto: Novosti

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

