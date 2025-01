AUTORSKI TEKST MARKA ĐURIĆA ZA "NOVOSTI": Neka ljubav prema Srbiji i zajednička želja za boljim životom budu most koji nas povezuje

MINISTAR spoljnih poslova Republike Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Marko Đurić reagovao je na dešavanja u Srbiji i za "Novosti" objavio svoj autorki tekst kojim se obratio građanima.

Foto: D. Milovanović

Autorski tekst ministra Đurića prenosimo u celosti:

Dve dobre vesti i jedna loša

Počnimo od loše vesti. Prethodnih nekoliko nedelja pokazalo je da je društvena i politička polarizacija u Srbiji dostigla nove, opasne visine, kakve nismo videli decenijama. Godinama pažljivo građen jaz između suprotstavljenih grupa sada ugrožava našu zajedničku budućnost. Ovo je posebno opasno imajući u vidu naš temperament, ali i globalni geopolitički trenutak, koji zahteva stabilnost i jedinstvo.

Ova podela ima posledice ne samo unutar naših granica već i za Srbe u regionu i šire, gde politička nestabilnost otvara prostor za spoljne aktere da ostvaruju svoje interese na naš račun. Dozvolili smo da nas, u ključnom trenutku za rešavanje srpskog nacionalnog pitanja, razdvajaju algoritmi društvenih mreža, oligarsi i medijski moguli, čije ambicije ne uključuju interes našeg naroda.

Jedinstvo u ljubavi prema Srbiji

Međutim, u ovoj situaciji vidim i dobru, sjajnu vest. Na obe strane političkog spektra u Srbiji stoje milioni ljudi kojima je stalo do naše jedine i zajedničke otadžbine. Ljudi koji veruju da Srbija može biti bolje i pravednije društvo. Među njima su i oni koji podržavaju vlast čiji sam deo i koji veruju da su postignuti važni rezultati koje treba sačuvati i nadograditi, i oni koji protestvuju i misle sasvim drugačije.

Kao neko ko istinski voli Srbiju, jasno mi je da među svim ovim ljudima postoji zajednička nit: ljubav prema Srbiji i san o državi koja je snažna, slobodna i u službi svih njenih građana. Ova činjenica je naša najveća šansa da prevaziđemo podelu i zajedno gradimo bolju budućnost.

Kako dalje?

U poslednje vreme čujemo ideje o formiranju pokreta pod radnim nazivom Za narod i državu, koje su naišle na različite reakcije. Smatram da je okupljanje oko jednog ovakvog pokreta važno i lekovito, i da treba da bude zasnovano na jasnim i široko prihvaćenim principima - samostalnosti Srbije, ekonomskom razvoju, meritokratiji i jačanju institucija, borbi protiv korupcije na svim nivoima i distanciranju od loših praksi i kadrova. Ovaj pokret mora ponuditi platformu za očuvanje postignuća, ali i prostor za konstruktivne promene i ispravljanje brojnih stvarnih i precipiranih nepravdi u našem društvu.

Takođe, verujem da je ključno da građani uvek kada to požele dobiju priliku da se slobodno izjasne o budućnosti naše zemlje na demokratski način. Lično snažno podržavam Aleksandra Vučića zato što verujem da njegovo iskustvo i neosporni rezultati u nizu oblasti zaslužuju ne samo poštovanje, već predstavljaju nešto što ga čini dragocenim resursom za dalji napredak i razvoj Srbije. To je moje mišljenje i stojim iza svog stava. Prihvatam da ima i onih koji misle sasvim drugačije i željan sam konstruktivne rasprave. Bez obzira na političke razlike, moramo odbaciti svaki oblik mržnje i nasilja, jer to ide na ruku samo onima koji žele da oslabe našu državu i narod.

Zabrinutost zbog uvreda na račun prijatelja Srbije

Međutim, želeo bih da naglasim i još jednu veoma važnu stvar – duboko sam zabrinut zbog salve uvreda koje su pojedini lideri opozicije uputili Ričardu Grenelu, čoveku koji se pokazao kao iskreni prijatelj našeg naroda. Njegovo razumevanje srpskog pitanja i podrška našim legitimnim interesima pružaju značajan oslonac u složenim geopolitičkim okolnostima. Gubitak takvog saveznika zbog nepromišljenih poteza ili izjava bio bi ozbiljan udarac našim strateškim interesima. Naše nacionalno i državno pitanje bez ovakvih saveznika nije moguće rešiti. Oni koji ga vređaju morali bi da pokažu malo manje zaslepljenosti i kratkovidosti, a malo više odgovornosti.

Istorijska prilika koju ne smemo propustiti

Istovremeno, moramo biti svesni da, ukoliko sada izgubimo dragoceno vreme u unutrašnjim sukobima ili revolucijama, rizikujemo da u narednih deset godina zapadnemo u političko lutanje i nestabilnost sličnu onoj koju smo iskusili nakon revolucije u prvoj deceniji ovog veka. To bi uz sve ostale katastrofalne ekonomske i šire društvene posledice značilo propuštanje istorijske prilike da uspostavimo strateško partnerstvo sa novom administracijom u SAD, koja nam pruža nešto što nismo imali više od 80 godina – niz sagovornika koji su dobronamerni, ali i vrednosno usklađeni sa našim prioritetima. Takva prilika se ne sme olako shvatiti. Ovaj moj stav nije u konfliktu sa doslednim nastojanjima da naša spoljna politika bude uravnotežena, naprotiv, čuva upravo takav naš jedinstveni potencijal.

Vera u bolju budućnost

Na kraju, za mene je sjajna vest i potvrđena vera da imamo snage da, uz mudrost i razumevanje, prevaziđemo ovu krizu. Neka ljubav prema Srbiji i zajednička želja za boljim životom budu most koji nas povezuje, jer samo zajedno možemo izgraditi državu kakvu zaslužujemo.