"ZAŠTO POKRET"? Vučić: Pomoćiću vam, narode, da očistite lokalne moćnike i ostale kojima ste nezadovoljni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na skupu u Jagodini gde je objasnio zašto je nasatao pokret.

Foto Novosti

- Zašto pokret? Uz sve što smo uspeli da uradimo, postoje stvari kojima nisam zadovoljan, i osećam to i osećate to i vi, i znam da vi koji ste ovde prisutni niste zadovoljni svim stvarima, od lokalnih moćnika, od toga što ne brinu o narodu i ne može niko živ do njih da dođe. Do toga što i mnoge ministre ne možete da čujete i vidite do toga da mnogi od njih gledaju kako će sebi nešto da oposle, a manje brinu o narodu, do svega toga da ima nezadovoljstva objektivnim problemima i ja to razumem. To ćete vi, narode da počistite, a ja ću samo da vam pomognem.

- Zašto pokret? Pa da nismo napravili pokret, ne bismo imali profesora Macuta, ni ovog dečaka, studenta Pavlovića, sa svim desetkama uz sebe. Ovde nije reč ni o meni, ni Đilasu, Mariniki, Dačiću... Ovde je reč o vama, zato nam je potrebna nova energija, a ne povratak u prošlost i onih koji bi manipulacijom na vlast! Imamo mnogo vrednih i dobrih ljudi koji to mogu da urade, i zato od 15. marta biće moguće i nikoga nećemo da molimo a svi su dobrodošli. Vidim da se Ivica nešto femka, neće niko da se utapa nigde. Hoćeš-nećeš? Narod hoće napred, narod hoće u budućnost, hoće napred. Ne razumeš, nisi razumeo narod - izjavio je Vučić.