STUDENT: Ideja o blokadama fakulteta je krenula sa fakulteta Dinka Gruhonjića! Misterija je ko to finansira (VIDEO)

JOVAN Babić, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, rekao je da su blokade i pobuna krenule sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gde je najprominentniji tj. najpoznatiji profesor Dinko Gruhonjić, koji je poznat po svojim izjavama koje su okrenute protiv Srbije.

- Poznata je njegova izjava da bi od srpskih crkava napravio pabove. Na Filozofskom je tada bilo 50ak ljudi gde su se sakupili, dobili instrukcije i informacije kako da se organizuju, ko će ih podržavati, ko će obezbediti logistiku pošto sve te studente tamo treba nahraniti i to su ogromne svote novca. Odakle se to finansira, to niko ne zna! Od donacija građana nije! - rekao je Babić.

