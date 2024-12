VUČEVIĆ: Picula se odmah javio da brani Đilasa, i to mi je odmah znak da je sve inscenirano (VIDEO)

PREMIJER Srbije Miloš Vučević obratio se povodom napada lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa na aktiviste SNS-a.

Foto: Printscreen

Premijer Vučević se na početku izlaganja osvrnuo na napad lidera Stranke slobode i prave Dragana Đilasa na aktiviste SNS-a.

- Bio sam šokiran sinoć kada sam video snimak. Neverovano da nekadašnji gradonačelnik Beograda radi to što je radio Dragan Đilas. Napada aktiviste drugih stranaka zbog toga što rade aktivisti svih stranaka, lepe plakate, nalepnice, to je što rade sve stranke. Neverovatno je da neko ko se predstavlja kao lider opozicije vrši nasilje, napada tu omladinu, izlazi iz kola sa telohraniteljima i fizički nasrće. Nije to bila samo verbalna rasprava već se završila sa fizičkim obračunom. Ono što smo mogli da vidimo u skupštini, ili da čujemo i vidimo iz nekih drugih događaja prema delu porodice, sada smo ponovo videli potpuno neskriveno da Dragan Đilas želi da se fizički obračunava sa nekima koji ne misle kao on. Zamislite kad bi neko od nas učini nešto slično kada aktivisti njegove stranke rade i pišu mnogo teže poruke. Šta bi mi sve trebalo da uradimo kad za nas kažu da smo ubice? Da su nam krvave ruke? Da smo ubili 15 ljudi? I to ponavljaju već dva meseca. Praktično od nas prave legitimne mete i da neko ko je možda nestabilna ličnost doživi da smo mi prirodno označeni koga treba fizički napasti ili likvidirati.

Foto: Printscreen

- Đilas je ovim što je uradio pokazao pravo lice, pokazao kako on vidi Srbiju, gde bi građani trebali da se sukobljavaju. Da priželjkuje građanski rat, da opet Srbi na Srbe dižu ruke. Da se proliva krv, naša krv po našim ulicama, što je nedopustivo. Dragan Đilas pokušava sebe da stavi u epicentar ovih protesta, da od studenata oduzme tu inicijativu, da se on nametne kao neko ko diktira tempo, u zahtevima, okupljanjima i opozicionom delovanju. Još veća je sramota nekih koji pokušavaju da ga opravdaju jer to je neverovatno i nepristojno jer snimak Đilasove stranke pokazuje kako on izleće iz kola, pokazuje kako on ulazi u raspravu i pokazuje kako on kreće u fizički napad, jednom, pa drugi put. On kreće u napad, pa se povuče, pa se opet vrati da se do kraja tuče i da nasrće na mlade ljude. To su mahom bili momci od dvadesetak godina. Luka Petrović je bio tu koji je uspeo da mu kaže "smiri se, ti si to što jesi". Đilas je nasilnik koji misli da sve nasiljem može rešiti. Nek svako zamisli kakva bi Srbija bila da u Srbiji opet odlučuje Dragan Đilas. Vidim da se i Picula odmah javio da ga brani, i to mi je odmah znak da je sve inscenirano, da uvek imate te grupe za pritisak i podršku onima koji čine loše u Srbiji i spolja, to je nepisano pravilo - istakao je Vučević.