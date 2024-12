ISTORIJAT NASILJA DRAGANA ĐILASA "Odrubiću ti glavu" (FOTO/VIDEO)

DRAGAN Đilas, lider Stranke slobode i pravde, neretko priča kako on "apeluje da agresija i mržnja moraju da stanu", što je zaista čudno imajući u vidu istoriju ovog opozicionara

Foto: Printskrin

U nastavku predstavaljamo neke od najupečatljivijih primera koji oslikavaju kakav je zaista odnos Đilasa prema nasilju.

"Odrubiću ti glavu"

Kada bilo koji čovek - suprug, partner, bivši ili sadašnji - u Srbiji napadne ženu, fizički nasrne na nju ili člana njene porodice, on odmah bude kažnjen strogo u skladu sa zakonom - završi u pritvoru, odmah mu se određuje mera zabrane prilaska i dobija krivičnu prijavu na osnovu koje može biti osuđen i na zatvorsku kaznu.

Podsetimo, u javnost je izašla policijska službena beleška sačinjena 7. decembra 2014. godine, u kojoj Iva Đilas, tada još zakonita supruga Dragana Đilasa, prijavljuje da je on dan ranije, 6. decembra, kako se sumnja, upao u stan u kojem je živela sa decom, nasrnuo na njenu majku Ružicu, napao njenog oca Slobodana, oborio ga na pod i tukao pesnicama, a njoj najstrašnije zapretio!?!

Iva Đilas je u svom iskazu detaljno opisala strašno nasilje koje je, kako tvrdi, pretrpela od Dragana Đilasa, govorila je o psihofizičkoj torturi koju je preživljavala i pre tog događaja, tokom braka, a policiji je prijavila i da joj je muž najstrašnije pretio urlajući: "Odrubiću ti glavu"!

Konačno, Iva Đilas je rekla i da je "veoma zabrinuta za svoju bezbednost, roditelja i dece", ali ova prijava nikada nije bila predmet nikakve ozbiljnije istrage, piše beogradski medij.

Šokantan iskaz Ive Đilas u policiji:

- U braku sam sa Draganom Đilasom od 2009. godine, i mi smo još uvek zvanično u braku iako od aprila 2013. god. ne živimo zajedno. Imamo dvoje male dece, ćerku staru tri i po godine i sina starog dve godine. Mi smo svi zajedno živeli u Ulici patrijarha Varnave na Vračaru, a otkad je Dragan otišao iz stana, kod mene dolaze često moji roditelji Ružica i Slobodan kako bi mi pomogli oko dece. Sa Draganom sam se dogovorila da deca budu kod mene, a da ih on viđa utorkom i subotom u periodu od 18 do 21.

Juče, tj. dana 6. 12. 2014. god., Dragan je kao što je bio i dogovor uzeo našu ćerku oko 18 časova, a zatim me je oko 18.10 časova iz kola, dok je još vozio ćerku, pozvao na mobilni telefon i počeo da viče na mene zašto sam otpustila dadilju i još mi je pretio tako da će mi na sudu oduzeti decu. Oko 21 čas kada je vratio ćerkicu kući, ja sam rekla Draganu da mi više ne preti kako će mi oduzeti decu, da ne viče na mene i da me ne vređa i da mi možemo njega tako da vređamo, ali mi to ne činimo.

Tada je i moja majka Ružica rekla Draganu da nema smisla da vređa žene, da bi on u tom trenutku nasrnuo na nju i ja sam se postavila između njih dvoje kako bih zaštitila majku. Kada se čula galama, moj otac je sa sprata sišao kako bi video o čemu se radi, pa kada je video da me je Dragan napao, prišao mu je s leđa kako bi ga odvojio od mene. Tada je Dragan oborio mog oca, tj. bacio ga na pod i zadao mu zatvorenom šakom - pesnicom udarac u predelu glave, i to sve pred našom ćerkom Anom. Nastavili su da se rvu po podu, ja i majka smo pokušale da ih razdvojimo, a onda sam istrčala na hodnik zgrade i pozvonila kod komšija kako bi nam pomogli, ali niko nije otvarao vrata.

Dragan je tada izašao iz stana i dok je silazio ka vratima zgrade, čula sam ga kako nekome kaže pozovite policiju. Ja sam tada, oko 21.32 sa svog telefona pozvala policiju i prijavila navedeni događaj. Kako je prošlo 20 minuta od mog poziva, a niko nije došao, ja sam još jednom pozvala policiju, i to u 21.58 časova, da ponovo prijavim navedeno, ali ni tada niko nije dolazio. Ubrzo nakon toga do stana je došla moja kuma, koja mi je rekla da je na ulici videla dve policijske patrole kako kruže ulicama oko zgrade.

Nakon svega ovoga, ja sam sa ocem otišla na Urgentni centar kako bi mu se ukazala pomoć, a dok smo boravili tamo došla je patrola PS Vračar, gde su policajci sa nama obavili razgovor. Ja sam se danas sa ocem i majkom javila u stanicu policije gde sam prijavila gore navedeno, a ovom prilikom policijskim službenicima dostavljamo lekarsku dokumentaciju izdatu na ime mog oca.

Inače, Draganu ovo nije prvi put da se tako ponaša, psihički me maltretirao, tj. vršio je torturu nada mnom, dok sam bila trudna, dete je rođeno prevremeno, i sa srčanom manom, tj. ima ozbiljnu aritmiju. Takođe, da naglasim da je za vreme moje trudnoće Dragan bio sa drugom ženom i za sve vreme dok sam bila trudna i dok me je maltretirao bila sam kod svojih roditelja, a nijednom me nije pozvao da pita kako sam. Pre mesec dana mi je pretio tako što mi je rekao: "Odrubiću ti glavu!". Ja sve ovo nisam prijavljivala, ali sada sam nakon svega veoma zabrinuta za svoju bezbednost, roditelja i dece.

Nije mi poznato na kojoj adresi živi Dragan Đilas, niti broj koji koristi - zaključuje se u iskazu.

Ispod ovog iskaza svojeručno se potpisala Iva Đilas, a ispravu je svojim potpisom overio i policijski inspektor Boris Totović.

Đilasov telohranitelj udario devojčicu (9): "Ponašanje Đilasa je veoma bahato"

Grad Beograd dužan je da plati 100.000 dinara maloletnoj T. Dž. iz Beograda, jer ju je radnik obezbeđenja Skupštine grada, u vreme kad je gradonačelnik bio Dragan Đilas, udario u lice i naneo joj povrede nosa, pisao Kurir.

Do incidenta je, kako navodi list, došlo tokom protesta izbeglica 2013, kada je telohranitelj tadašnjeg gradonačelnika "otvorenom šakom udario u lice desetogodišnju T. Dž".

Porodice izbeglica s Kosova, među njima i porodica T. Dž., došle su ispred Skupštine grada da iskažu nezadovoljstvo zbog toga što im je u kolektivnom centru u Resniku isključena struja.

Kako je tada naveo Kurir, gradonačelnik je pozvao predstavnike protesta da uđu u Skupštinu, međutim, i nekolicina drugih građana je želela da uđe pa je došlo do guranja i komešanja i radnik obezbeđenja Skupštine udario je tada desetogodišnju devojčicu šakom po licu.

"Njoj je odmah krenula krv iz nosa, zbog čega je pozvana Hitna pomoć. Devojčica je, pokazuje izveštaj lekara, danima imala otok i bolove, a prema rečima njenog oca V. Dž., izvesno vreme nije mogla da diše na nos", navedeno je u tekstu.

V. Dž. je na sudu izjavio da su stajali ispred Skupštine grada i čekali da im se neko obrati kada je došao Dragan Đilas i rekao im „da njega ne interesuje što su oni izbeglice, da oni tu nemaju šta da traže i da se sklone".

Takva izjava je revoltirala sve prisutne i oni su s decom krenuli da uđu u Skupštinu grada. Tada je došlo do incidenta sa obezbeđenjem Skupštine grada, kojem je tada naloge izdavao Dragan Đilas.

"Čim je video da je T. potekla krv, uspeo je da je izvuče iz gomile sa strane. T. je bio povređen nos, imala je napuknuće hrskavice i bila je zbrinuta u Hitnoj pomoći, ali nije zadržana na bolničkom lečenju. Stavljena joj je imobilizacija na nos, koju je držala narednih nekoliko dana i u narednih 15-20 dana nije mogla da diše na nos. Psihičke posledice su bile intenzivne, osećala je strah, budila se i plakala u snu...", kazao je između ostalog otac devojčice na suđenju, a navedeno je u predmetu.

I ostala dva svedoka u predmetu Zoran Vuletić i Branko Terzić kazali su na sudu da je "ponašanje gradonačelnika Đilasa bilo veoma bahato".

List navodi da Đilas nije odgovarao na njihove pozive, a za razgovor nije bio raspoložen ni otac devojčice.

"Nisam raspoložen da pričam o svemu tome, niti da se prisećam. Ni moja ćerka ne želi da se ta tema pokreće", kazao je V. Dž.

Inače, Gradskoj upravi dopis koji potvrđuje da je izgubila spor u ovom slučaju, stigao je 31. januara 2019. te je Grad u obavezi da isplati 60.000 dinara na ime pretrpljenih fizičkih bolova i 40.000 dinara na ime pretrpljenog straha.

Na ime parničkog postupka tada je određeno da će Grad morati da plati 84.500 dinara, navedeno je u presudi, u koju je Kurir imao uvid.

Pretnja policajcu

Javnost u Srbiji bila je u šoku kada je pre dve godine isplivao snimak na kome se čuje Dragan Đilas kako preti saobraćajnom policajcu koji ga je zaustavio zbog vožnje u žutoj traci.

Na audio-snimku koji je nastao u vreme vlasti DS, dok je Đilas bio direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije Borisa Tadića 2004. i početkom 2005. godine, čuje se kako ovaj političar vređa i preti policijskom službeniku.

Nakon što je policajac pokušao da zbog prekršaja sankcioniše Đilasa, ovaj mu je zapretio poručivši mu: "Od***i, bre, ostaćeš bez posla!"

Najskandaloznije delove razgovora vam prenosimo u nastavku.

Policajac: Vi ste gospodin Dragan Đilaš?

DĐ: Đilas sa "s".

P: Dobro, u redu, šta ste rekli: 'Kad ostanem bez posla... '

DĐ: Ej, ma daj bre, odjebi više!

P: Da o****m, je l' tako!?

DĐ: I ti ćeš da kažeš da sam ti reko, a ja ću da kažem da ti nisam reko.

P: Dobro...

DĐ: Znači, ne možeš mi ništa...

P: Gospodine Đilaš, da o****m, je l' tako?

DĐ: Piši kaznu, pusti me da vozim decu, idem na svadbu.

P: Gospodine Đilaš, ja sa vama postupam krajnje profesionalno, bez omalovažavanja, saopštavam prekršaje koje ste učinili, vi meni kažete da odjebem. To tako neće moći. Vi policajcu tako ne smete govoriti, ne smete mi se tako obraćati... Gospodine Đilaš, ovo je...

DĐ: Ej, bre, ja sam Đilas, nisam Đilaš.

P: Dobro, gospodine Dragane.

DĐ: Ajde bre, stvarno, maltretiraš me ovde.

P: Ne, ja vas ne maltretiram, radim moj posao. A sad ćemo za ono 'odjebi', što ste mi rekli, da pozovemo mog šefa da vidimo šta će on reći na to.

DĐ: Ja sam rekao da se borim da takvi kao ti izgube posao.

P: Borite se da takvi kao ja izgube posao? Zato što radim svoj posao kako valja?

DĐ: Tvoj posao je da ako vidiš da idem na svadbu, da vozim dvoje dece u kolima, da kažeš: "Okej, idi". To je tvoj posao, prijatelju.

P: Nije, moj posao je da sankcionišem prekršaje. Da mi kažete 'odjebi', to nije u redu.

(...)

(Policajac se obraća svom pretpostavljenom)

P: Gospodin žuri negde sve vreme, gospodin je neki političar, ne znam šta je, rekao mi je da ću izgubiti posao i da se bori zbog ovakvih kao što sam ja. Zaustavljao sam ga, nije odmah stao, kad je video da idem ka motoru, onda je stao. Nije držao odstojanje, vozio je žutom trakom, nije vezao dva pojasa i rekao mi je: 'Odjebi, čoveče.' Ponaša se malo...

Šef: Nema problema, evo uz izvinjenje, je l' može sve to? Zbog dece i svega, čovek kad kaže decu da vozi...

P: Znam, šefe, i ja imam decu i bilo bi u redu... Izvinite, a ko ste vi?

DĐ: Dragan Đilas.

P: Ali gde radite?

DĐ: Vodim Kancelariju predsednika Republike i pomažem ljudima u ovoj zemlji.

Š: Izvinite, molim vas, nije vas poznao...

Podsetimo, mediji su i ranije pisali o ovome.

Bahaćenje u Leposaviću

Još jedan upečatljiv sklučaj bahaćenje Đilasa je bio u Leposaviću 5. marta 2019.

Snimak je i dalje na društvenim mrežama.

Đilasov odnos prema novinarima

U narednom snimku pogledajte kako se Dragan Đilas ponaša prema novinarki i to dok kamera snima.

Đilasov odnos prema mladima

Naredni snimak prikazuje kako se Dragan Đilas ophodi prema mladima 19. janura 2019. godine.

"Zašto Đilas još nije uhapšen?"

Nakon što je u javnost isplivao skandalozan snimak, Milenko Jovanov, šef odborničke grupe SNS-a, upitao je nadležne zbog čega Dragan Đilas još nije uhapšen?