"GRAĐANI SRBIJE SU VAS ODAVNO PROZRELI" Pantić Pilja: Opoziciji jedino ostalo lešinarenje i nasilje

BILjANA Pantić Pilja, član Predsedništva Srpske napredne stranke, pita se dokle će Bora Novaković, Marinika Tepić i Srđan Milivojević divljati po Novom Sadu.

- Bora Novaković, Marinika Tepić i Srđan Milivojević, perjanice lešinarske opozicije, ponovo divljaju po Novom Sadu. Dokle više?!?! Građani Srbije i Novog Sada nisu ovo zaslužili. Srpska policija nije ovo zaslužila, da trpi šaku ekstremista koja ih maltretira. Prvo su uništavali Gradsku kuću u Novom Sadu, prosipali fekalije, razbijali je kamenicama, urinirali po njoj. Potom su blokirali rad Novosadskog suda i sprečavali ljude da idu na svoj posao, da imaju suđenja, da ostvare svoja prava. U svom ludilu, ogrezlom u lažima, ovi lešinari danas blokiraju i napadaju policiju u Novom Sadu. Za Boru Novakovića je to prirodno ponašanje, on inače voli da napada srpsku policiju, nije mu prvi put. Što bi rekli pravnici - povratnik, osuđivan. Marinika Tepić, osvedočeni lažov, Đilasov džuboks, koja više jadna ne zna šta da slaže i izmisli pa da dobije pohvalu od gazde. Srđan Milivojević, u borbi za presto predsednika raspale i propale Demokratske stranke, željan dokazivanja pa makar to bilo i tako što će tragediju da iskorišćava, od lešinara ne može drugačije. Ima li gore - pita se Pantić Pilja.

Ona dodaje da je "sramotno ponašanje i iskorišćavanje užasne tragedije koja je zadesila Novi Sad".

- Nije njima stalo do 15 žrtava užasne tragedije i do njihovih porodica, i ne spominju ih, saučešće im nisu izjavili. Nije njima stalo da se odgovorni kazne jer vodi se postupak protiv 13 lica. Tražili su dokumentaciju, dobili su je. Sad kad su je dobili, a što smo je dobili. To je kao kad traže izbore. Traže izbore a mole Boga da ih nema jer znaju da ih građani neće. Ni sada oni neće izbore. Jedino što oni hoće da izazovu ovakvim ponašanjem je da nasilno dođu na vlast. Neka su pokazali svoje pravo lice, koliko su jadni i bedni i da mogu da padnu još niže svaki put. Bez ideje, bez političkog programa, jedino im je ostalo lešinarenje i nasilje. Ali vam to neće proći. Građani Srbije su vas odavno prozreli. Dok je na čelu Srbije Aleksandar Vučić, nikada nećete moći da je uništite - poručila je Biljana Pantić Pilja.