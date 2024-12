VUČIĆ IZ BRISELA: Da uvedemo sankcije Rusiji i priznamo Kosovo rekli bi "može sve", ali nismo zainteresovani (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela nakon brojnih sastanaka koje je imao sa zvaničnicima EU.

Foto: Printskrin

- Imali smo danas brojne razgovore u Briselu. Razgovor sa Majom Kalas je bio otvoren, ne lak. Ona je insistirala na uvođenju sankcija Rusiji, nastavku dijaloga i kompromisa sa Prištinom, ubrzanom rešavanju slučaja Banjska. U skladu sa politikom i interesima Srbije ja sam joj odgovorio.

- Sa O Brajanom sam imao dobar razgovor, nadam se američkoj podršci za otvaranje klastera 3. Razgovarali smo o poslednjem incidentu na kanalu Ibar- Lepenac, ponovio sam im da ne postoji umeštanost Beograda, ali mi sprovodimo svoju istragu i nadam se da ćemo doći do određenih rezultata.

- Imam posle večeru na kojoj će biti Kurti, možete da mislite kako će to da izgleda. Posle toga na aerodrom, pa idemo za Cirih.

- Gervala je govorila napeto ovde. Tri su osobe bile ključne da im to dozvole. Oni su im dali mogućnost da govore, bez da im mi odgovorimo u Evropskom parlamentu. Ona je ispaljivala bazuke kako joj šta padne napamet, ali ne mislim da je to naišlo na veliki odjek. Njihov non pejper je sraman i ne dobro sročen. Ja znam kada je nešto teško, a ovo je bilo glupo sročeno, u stilu "mi mrzimo njih, i zato su krivi", bez dokaza, naravno, ali su ljudi u svetu ozbiljniji od toga. Čim budemo videli dokaze izaći ćemo u javnost.

- Građanima mogu da garantujem da Beograd i vlasti u Srbiji nikakve veze sa tim nemaju.

- Danas sam u jednoj od pauza pozvao Milicu Škorić i izvinio se što ju je neki ludak udario i oteo telefon, to je navika kod njih i da fizički ugrožavaju žene, to im je glavni politički moto. Video sam da je taj Bagarić priveden, policija i tužilaštvo će da to obave, ali šta da drugo očekujete od nasilnika.

- Za nas je važno da ispunjavamo uslove koji su postavljeni, ali da uvedemo sankcije Rusiji, sva bi nam vrata bila otvorena. I da priznamo nezavisno Kosovo, onda može sve, ali nismo zainteresovani. Neću da menjam politiku koju smo doneli, baš me briga šta će i ko da me kritikuje. Do sada smo zemlju vodili na dobar način. Svi ovde znaju da je Srbija druga po redu rastuća ekonomija u Evropi, svi na tome čestitaju.

- EKSPO je za mene posebna čast, zastavu koju sam ogrnuo UN, ona je uokvirena i stoji kao svečana zastava u Predsedništvu, da ostane zapamćeno da smo ih prvi put u istoriji pobedili, protiv najmoćnijih zemalja sveta. A tako ću zastavu EKSPA da uzmem, pa kad dođu teški dani uzeću je u ruke i reći "Guraj dalje".

- Nije Srbija šaka zobi da je svako ucenjuje i da je svako pozoba.