PASTOR: Odgovornost je opozicije što su onakve slike iz parlamenta Srbije obišle svet

PREDSEDNIK Saveza vojvođanskih Mađara i republički poslanik Balint Pastor izjavio je da je odgovornost opozicije što su slike incidenta sa nedavne sednice parlamenta Srbije obišle svet.

On je za Panon RTV istakao da je opozicija pokušala da spreči prihvatanje budžeta i u tome nije uspela.

- Ne možemo da budemo ponosni što je budžet usvojen bez rasprave, ali postojala je mogućnost za raspravu. Dakle, uprkos tome što je tamo bila vreva i gužva, bilo ko je mogao da na glasačkoj jedinici pritisne dugme, mogao je da traži i mogao je da govori - rekao je Pastor.

Dodao je da smatra da je važno da je budžet ipak usvojen, jer to znači da će se bez problema isplatiti zarade u javnom sektoru, penzionerima, poljoprivrednim proizvođačima, kao i socijalna davanja.

Dodao je da ove sedmice u petak dolazi na red usvajanje i budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine i da ne očekuje da će se opozicioni poslanici u vojvođanskoj skupštini povesti za primerom kolega iz republičkog parlamenta.

Govoreći o stavkama pokrajinskog budžeta koje su posebno interesantne, predsednik SVM-a je istakao da dokle god se na teritoriji Vojvodine odvijaju megaprojekti, dotle je sigurno da je u budžetu Srbije prisutno onih, kako je rekao, čuvenih sedam odsto za Vojvodinu.

- Reč je o zaista gigantskim projektima, kao što su ulaganje u železnicu Subotica- Novi Sad – Beograd, ili granični prelaz, tunel kroz Frušku goru, putu Novi Sad – Ruma, ili autoputu Beograd – Zrenjanin, ili o „Smajliju“ koji povezuje od zapadne Bačke do istočnog Banata. To su projekti od državnog značaja, a realizuju se na prostoru Vojvodine i to se sve nalazi u budžetu za narednu godinu.U budžetu Autonomne Pokrajine Vovjodine je 14 infrastrukturnih projekata ovako velikog značaja i zbog toga je važno da budžet bude usvojen - rekao je Pastor.

On je naveo da je u poslednjih godinu dana više od 94 hiljade putnika koristilo voz između Subotice i Segedina i da očekuje da će do kraja godine više od 100 hiljada putnika putovati na ovoj relaciji.

Podsetio je da je izgradnja ove pruge rezultat 30 godina zalaganja SVM-a za obnovu pruge. Pastor je izrazio očekivanja da će brza pruga do Budimpešte doneti podsticaj čitavom regionu. Podsetio je takođe da su pri kraju radovi na proširenju graničnog prelaza Horgoš na autoputu, te da će to za rezultat imati više kapija za prelazak.

- Građani obično kažu da će moći da čekaju u više traka. Istine radi treba reći da proširenja graničnog prelaza nisu uvek odgovorila očekivanjima. Upravo zbog toga je Viktor Orban govorio o novom graničnom prelazu koji će biti usmeren na naše dve države. To, naravno, neće biti izgrađeno za godinu-dve, već je dugoročni cilj i imaće za rezultat izgradnju najmodernijeg graničnog prelaza u Evropi - naveo je Pastor.

Dodao je da će to biti granični prelaz Reske – Horgoš 3 i da smatra da je potpuno opravdano da najmoderniji granični prelaz u Evropi bude tu, jer je upravo Horgoš – Reske najprometniji granični prelaz u Evropi.

- Pola Evrope prelazi preko njega i to ne samo leti, već su redovi postali stalni - naveo je Pastor.

On je podsetio da je planirana i gradnja prelaza Tompa – Kelebija 2.

