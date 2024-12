AKO SE DOKAŽE DA JE BEOGRAD KRIV, PREKINITE NAM EVROPSKI PUT Predsednik Vučić o izjavi Mihaela Rota

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom, kako je najavio, incidenta u Zubinom Potoku i aktuelne situacije na AP Kosovo i Metohija.

Na pitanje o komentarima Mihaela Rota za događaje na KiM, koji je tražio prekid pregovora sa EU ako je Srbija kriva, Vučić kaže sledeće:

- Jutros sam video šta je napisao. Očekivano. On je albanski lobista odavno, nije to nikakva tajna. Ali ovaj put sam saglasan sa gospodinom Rotom. Ako se dokaže da je Beograd kriv, prekinite nam evropski put. Znam da mnogi navijaju za to, ali to neće biti moguće. Evo recimo prihvatam nemačku ekspertizu. Prihvatiću sve, i neka prekinu evropski put. Ovo je prvi put da sam saglasan sa Mihaelom Rotom. Vrlo interesantno. Kao što je interesantno da oni koji su na domaćoj sceni, umesto da budu na strani svoje države, kažu zamislite nije se to događalo ranije. Pa zamislite nije, i Kosovo je bilo deo Srbije, dok nije proglasilo nezavisnost kada ste vi bili na vlasti - kazao je on.