"TO SE ZOVE NASILJE" Brnabić: 4.490 ljudi maltretira 8 miliona ljudi u celoj Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je ilegalne blokade saobraćajnica i slobodu kretanja u gradovima u Srbiji i istakla da na taj način vrlo mali broj ljudi sprovodi nasilje nad ostalim građanima.

Foto: N. Skenderija

Ona je pokazala fotografiju kako je to izgledalo ispred Narodne skupštine.

- Želim da počnem ovu konferenciju nedvosmislenom osudom nasilja manjine nad većinom. Ovo je fotografija kako izgledaju blokade ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Vi ovde vidite 60 ljudi, dakle ni 100, od kojih je dvadesetak narodnih poslanika, koji blokiraju jednu od najvećih i najvažnijih saobraćajnica u gradu Beogradu i time maltretiraju stotine hiljade građana. Narodni poslanici koji su tu zahvaljujući glasovima tih istih građana izađu is Skupštine i maltretiraju narod. To je zaista nešto što do sada nigde u svetu nije viđeno. To je nasilje. Osudiću ga svaki dan. Neće mi biti teško, kao što mi neće biti teško da svaki dan pozivam na razgovore. Ovo je mesto za razgovore. U tih stotine hiljada građana koji ne mogu da se kreću ima i onih koji su glasali za njih. Ukupno 4.490 ljudi maltretira blizu 8 miliona ljudi po celoj Srbiji - kazala je Brnabić na konferenciji za medije u holu Skupštine Srbije.

Prema njenim rečima, opozicija smatra da su oni koji žele da prođu nasilnici, a da oni koji sebi za pravo daju da sve blokiraju "valjda mirotvorci".

- Zamislite da je opozicija 2004. godine, kada je Vlade Srbije ćutke gledala pogrom našeg naroda na Kosovu i Metohiji, da je tadašnja opozicija rekla da za 16 ubijenih Srba ima blokade po 16 minuta, za 35 spaljenih, uništavanih crkava i manistira po 35 minuta blokada, a za 4.000 proteranih Srba, etnički očišćenih, kada su i Dragan Đilas i Boris Tadić i Miloš Jovanović i Marinika Tepić i Srđan Milivojević i Zoran Lutovac i svi ostali ćutke posmatrali u svojim kabinetima, udobnim u Beogradu, za 4.000 proteranih, etnički očišćenih 2004. ćemo imati 4.000 minuta, što je, valjda, 66 sati - rekla je Ana Brnabić.

Ona je istakla da nasilje nikada nije bilo i nikada ne može da postane politika.

- Takvi scenariji u Srbiji proći neće. Hoću da osudim prizivanje rumunskog scenarija u Srbiji, na koje poziva Srđan Milivojević. I Miloš Jovanović koji poziva na građanski rat i smrt predsednika, i to odsecanjem glave. Sram vas bilo. Nikada to neće proći. Narod je uz Aleksandra Vučića. Rumunski scenario, ubistvo Vučića, neće proći. Ova zemlja ima institucije - istakla je predsednica.

Ona je dodala da je sinoć stigla analiza od strane ODIHRA.

- Očekujem da se sve ostalo poslaničke grupe uključe u rad Radne grupe. Mi imamo ozbiljan posao do kraja 2026. da završimo sve što je do nas. Tu će najveći teret biti na Skupštini Srbije. Neke stavri smo počeli da radimo, neke smo završili. Pozivam sve one koji kažu da su proevropske stranke da ovaj posao završimo - navela je predsednica parlamenta, koja je čestitala na tome što je Srbija postigla jedan rezulta ogromne borbe, a to je da je rekordna niska naša nezaposlenost.

- Moj posao je da nastavim da pozivam na dijalog. Dakle postoje makar dve stvari na kojima moramo da radimo zajedno. Prvi cilj je unapređenje izbornih uslova, a drugi su evropske integracije. Ja verujem da uvek postoji prostor za dijalog - kazala je.

- Ja se borim za slobodu građana i svih njihovih prava i to je razlika među nama. U skoro svim gradovima se ovo dešava. U celoj Srbiji 4.490 maltretira sve ostale. Ovde je neko izašao i sebi dao za pravo da vrši nasilje, da oni imaju pravo da nekom uskraćuju slobodu. Nasilje je, apsolutno je nasilje. Nasilje je kada uskraćujete drugom njegova Ustavom zagarantovana prava. Nasilnici su Đilas i Marinika i Miloš Jovanović i Lutovac i Dragana Rakić i Lazović i Zeleno-levi front, njih ukupno 4.490. Jasno je ovde ko su jedini nasilnici - ističe Brnabić.

- Da li će se oni odazvati na moje pozive njihova je stvar. Moje je da pozovem. Najveći teret je na Skupštini da završi taj ambiciozni posao, ja očekujm da ozbiljni ljudi na to odgovore pozitivno. Nisu ovo lični animoziteti. To je težina posla, što treba da prevazićete sebe i sednete sa nekim ko vam svaki dan govori najgore stvari a trunku odgovornosti nema - kaže predsednica parlamenta.

- Njihova jedina politika je nasilje. Oni su siledžije, bez ikakve politike i vizije. Oni su od političara parlamentarnih stranaka postali ekstremisti, a to se događa kada nemate politiku - zaključila je Ana Brnabić.