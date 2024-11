''OPOZICIJA SAMO ŽELI GLAVU ALEKSANDRA VUČIĆA'' Premijer Vučević iz sedišta SNS-a u Novom Sadu do srži ogoleo namere nasilnih demonstranata

PREMIJER Srbije Miloš Vučević posetio je sedište SNS u Novom Sadu, u jeku novih nasilnih protesta.

Foto D. Milovanović

Premijer Vučević kaže da opozicionari ne znaju ni imena stradalih ljudi u tragediji, nisu se pojavili ni na sahrani bilo koga, niti izjavili saučešće.

- Gledao sam, čestitam vama na hrabrosti i na profesionalnom pristupu. Hvala i ovim divnim devojkama i momcima, koji su pokazali šta je Novi Sad. Oni su samo branili prostorije jedne stranke, ovo su ljudi koji su iz Novom Sada. Dobro je što se videlo da nema empatije prema porodicama nastradalih, već samo za nasiljem. Oni žele glavu Aleksandra Vučića i da tako dođu na vlast. Pokazali smo da kad smo mirni i dostojanstveni, možemo da pokažemo pravo lice - izjavio je Miloš Vučević.

- Dobro je što je bio i Dinko i Brković i Pogačar, da Srbija vidi ko je ko. Vašem snimatelju želim brz oporavak, rekao je premijer za Informer TV osvrnuvši se na napade nasilnih protestanata na medijske radnike.

Premijer Miloš Vučević ističe da neće oni nikoga ubiti, oni pokušavaju da prave nasilje, samo šire paniku.

- Imate par stotina ekstremista koji pokušavaju da dođu do cilja, a to je preuzimanje vlasti, bez izbora. Imali smo ostavke, imali smo brzo okončan predistražni postupak, imali smo i privođenje, čak i jednog ministra. Pa šta hoćete, a nećete izbore. Dobro je da je Srbija mogla da vidi pristojnu stranu, ali i one koji žele da unište Srbiju. Jer oni koji uništavaju srpske zastave ne mogu da vole Srbiju. Srbija ne sme da stane i da odustane na talasu jedne anarhije male grupe ljudi. Najviše bi voleli da Srbin udari na Srbina, da počne bratoubilački rat. Njima Srbiju ne damo, osim ako građani Srbije na izborima ne odluče drugačije - zaključio je Vučević.

(Informer)