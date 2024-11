VUČEVIĆ NAKO SEDNICE GO SNS: Nećemo dozvoliti da atmosfera anarhije s društvenih mreža pređe na ulice

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević obraća se nakon sednice Glavnog odbora SNS.

Foto D. Milovanović

- Imali smo sednicu Predsedništva pa onda sednicu GO. Razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji, o geopolitičkoj situaciji i naravno imali vrlo otvorenu diskusiju po pitanju svega što se dešava i što se desilo u Srbiji i što nam predstoji. SNS smatra da država mora biti sačuvana. To predstavlja poziv na jedinstvo i poziv na odgovornost. Očekujemo da se naši članovi i stanka bori za Srbiju. Kada kažemo da državu moramo da sačuvamo to ne znači da se ne utvrdi istina šta se dogodilo u Novom Sadu, to znači da na nesreći ne smemo srušiti državu. To je politika SNS. Još jednom izražavamo saučešće porodicama nastradalih. Moramo da srazumemo njihovu bol - kaže Vučević.

Vučević je rekao da je obaveza i odgovornost SNS da ne dozvoli da se država uništi i sruši, a da nadležnima omogući da nesmetano utvrde činjenice o nesreći u Novom Sadu u kojoj je živote igubilo 14 ljudi.

- Naša je obaveza i odgovornost da ne dozvolimo da atmosfera anarhije s društvenih mreža pređe na ulice. Naša je obaveza da ne dozvolimo da bilo ko spali, uništi i sruši državu i društvo, zato što je besan ili ljut. Mnogi građani su razočarani, uplašeni, neki ljuti, ali to ne znači da treba da srušimo svoju kuću i da zapalimo naš dom. I tim pre je odgovornost SNS najveća, jer je dobio najveću podršku građana - rekao je Vučević na početku sednice Glavnog odbora stranke.

On je istakao da su geopolitičke okolnosti takve da nameću posebnu dozu opreza, jer, kako je rekao, mnoge stvari ne zavise od nas, ali se prelamaju i preko nas, ili preko naših leđa.

Kako je rekao, kada se desi velika tragedija kao što nam se desila prošlog petka u Novoj Sadu, to je alarm za narodno i nacionalno jedinstvo.

- To je poziv da ozbiljni narodi, politički odgovorni narodi, država, budu jedinstveni, solidarni. I to jedinstvo i solidarnost ne znači amnestiju bilo koga, ne znači bekstvo od istine, ne znači prikrivanje tragova ili prećutkivanje onoga što treba da bude rečeno. Znači odgovoran pristup, znači objektivan pristup, znači pristup onako kako svaka država, svaka zajednica, svaki narod u takvim okolnostima mora da radi - rekao je Vučević.

On je poručio članovima Glavnog odbora SNS da ne ćute i da se politički bore, poštujujeći iznad svega bol porodica koje su izgubile najmilije.

- Da se politički borite, da se čuje istina, politička istina. Ona istina koja se tiče krivično-pravnog postupka je u rukama policije, tužilaštva i sutra sudova. Na nama, kao političkoj stranci, je da pravimo ambijent u društvu i državi. Da svi koji treba da utvrde relevantne činjenice mogu to da urade nesmetano, bez pritisaka sa bilo koje strane, i pozicije, ali i opozicije - rekao je Vučević.

Kako kaže na Predsedništvu su otvoreno pričali o političkoj odgovornosti zbog tragedije u Novom Sadu:

- Što se tiče političke odgovornosti na Predsednišptvu smo pričali konkretno o imenima i ja očekujem da u narednim danima još neki ljudi snose političku odgovornost. Pričam o ljudima koji su članovi Predsedništva i u izvršnoj su vlasti.