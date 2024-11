ONI ĆE NEKOME DA GOVORE DA KORUPCIJA UBIJA! Vučić poručio opoziciji - Ubila nas je vaša korupcija, uništili ste zemlju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se tokom govora na GO SNS o licemerju opozicije.

- Radili su i bez lokacijskih uslova i bez građevinskih dozvola, bez ičega. Bez tendera su radili i bez međuvladinih ugovora. Rekli ste vi doveli kineze, a ono oni potpisali i to Đilasov podpredsedik Nikezić i Aleksićev predsednik Dinkić. Ništa od toga mi nismo uradili. I taj korumpirtani ološ će nekome da govori korupcija ubija, ubila nas je vaša korupcija, uništila nas je vaša korupcija i počeli smo zemlju da dižemo kao feniks iz pepela. Ova zemlja nije više gladna i nije uništena onako kako ste je vi ostavili. Oni govore nama o tome ko sve mora da podnese ostavke. Zato se ne obazirite na to šta oni govore, već na to šta je pravedno i moralno. Naša obaveza je prema građanima Srbije i ona je moralna, a prema njima nemate nikakvu obavezu. Ko od nas traži da svi kome padne napamet podnesu ostavke? Pajtić je do poslednjeg sekuda sebe vezao za fotelju, samo da ne bi dao vlast. "Život dajem, vlast ne dajem". Isto je bilo sa Đilasom u gradu. Hoćete da vas podsetim kako u ovoj zemlji idu ostavke i moral? Ko je podneo ostavku kada je ubijen predsednik Vlade na ulazu u zgradu Vlade? Ubijen je čovek na učlazu u vladu koju je vodio, kojom je predsedavao i niko im nije bio kriv od njih naravno. Niko, ni moralno ni politički. Politička odgovornost je nastupila na izborima jer su izgubili većinu, a ne zato što je neko od njih želeo da podnese ostavku, jer niko nije smeo da pisne od strahovlade koju su zaveli. A morala, naravno nigde nije bilo, pa su se oni drznuli da nama drže pridike o moralu. I to rade stalno.