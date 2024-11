ARHITEKTA PORUČIO PREKO N1: Stari Savski most je odslužio svoje, takvi mostovi se u svetu uklanjaju jer može da se sruši! (VIDEO)

SLOBODAN Maldini, arhitekta tokom gostovanja na N1 govorio je i o starom Savskom mostu.

Foto: Printskrin

Voditeljka N1:

"Mediji su nedavno preneli Vašu izjavu da je Stari savski most za staro gvožđe. Da li to znači da se slažete sa uklanjanjem mosta?"

Slobodan Maldini - arhitekta:

"Beogradu je potrebno dobro saobraćajno rešenje a ideja da se Novi Beograd poveže sa Pančevačkim mostom putem tunela je dobra ideja! Time se rasterećuje Brankov most, Gazela, neće biti zakrčenja u Kneza Miloša, Takovskoj, u 29. novembra... Ako se izuzme politički i istorijski element, dolazimo do same konstrukcije mosta - funkcija mosta je ograničena, mali je kapacitet mosta! Drugo, taj most ima 80 godina, napadnut je korozijom, stvaraju se pukotine, mogu čak i vijci da ispadaju i može da dođe do kolapsa. Takvi mostovi se svuda u svetu proglašavaju opasnim! Ja preko tog mosta ne idem jer mogu da upropastim svoj automobil!"

