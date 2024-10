NEKA EU ODGOVORI NA PITANJA UMESTO ŠTO SE VODI POLITIKOM DVOSTRUKIH ARŠINA: Oglasio se Petković

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, oglasio se povodom trenutne situacije na teritoriji Kosova i Metohije

Foto Tanjug

- Zakoni koje donosi Republika Srbija kao vid podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji nemaju nikakve veze sa obavezama iz Dijaloga, već su direktna posledica i reakcija na ugnjetavanje srpskog naroda od strane režima u Prištini i izostanka vidljivih akcija misije Evropske unije Euleks da zaštiti srpski narod i obezbedi vladavinu prava i spreči humanitarnu katastrofu na KiM izazvanu Kurtijevim jednostranim potezima i nasiljem nad Srbima.

Zato neka Evropska unija odgovori na sledeća pitanja umesto što se vodi politikom dvostrukih aršina.

1. Da li je protivpravno i jednostrano ukidanje dinara i izazivanje humanitarne katastrofe od strane Prištine kršenje dijaloga?

2. Kako to da nasilno zatvaranje 10 srpskih opština na Kosovu i Metohiji nije kršenje sporazuma?

3. Da li je najbolja evropska praksa to što Srbi zbog zatvaranja institucija ne mogu da registruju svoje novorođene bebe?

4. Da li je u duhu vladavine prava i dijaloga činjenica da niko nikada nije odgovarao za upucavanje sedmoro Srba na KiM od kojih je dvoje dece?

5. Da li je u duhu dijaloga to što je Azem Kurtaj, pripadnik tzv. KBS koji je pucao u srpsku decu na Badnji dan slobodan čovek?

6. Da li je kršenje sporazuma nasilno zatvaranje Banke „Poštanska štedionica“ i Pošte Srbije na severu KiM?

7. Da li su evropske vrednosti to što najugroženiji Srbi, penzioneri, invalidi moraju da odlaze na administrativne prelaze po svoja primanja, jer im je Kurti ukinuo svaku drugu mogućnost?

8. Da li je u skladu sa tekovinama dijaloga hapšenje i protivpravno zatvaranje 86 Srba koji čame u kazamatima?

9. Da li je kršenje dijaloga zabrana oficiru za vezu Beograda da poseti protivpravno uhapšene Srbe i uveri se u njihovo zdravstveno stanje?

10. Da li je kršenje dijaloga zabrana patrijarhu Porfiriju da poseti Pećku patrijaršiju?

11. Kako to da prisustvo monoetničke Kurtijeve policija, koja nema šta da traži na severu KiM, a sprovodi svakodnevni teror, nije kršenje sporazuma?

12. Da li je i masovno i nekažnjeno seksualno uznemiravanje i zastrašivanje Srpkinja na severu KiM vladavina prava?

Od dolaska Kurtija na vlast zabeleženo je 555 etnički motivisanih incidenata, 127 eskalatornih poteza režima u Prištini od poziva 27 zemalja Evropske unije 3. juna 2023. da Priština hitno deeskalira situaciju na KiM, gotovo 20 odsto Srba se odselilo sa severa KiM zbog terora Aljbina Kurtija i nemogućih uslova za život Srba koje stvara režim u Prištini. Zbog toga je, podsetiću, održana i sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Da postoji ikakva vladavina prava na KiM, da Srbi imaju ikakvu pravnu sigurnost, da misija Euleksa ispunjava svoj povereni zadatak, da je iko odgovarao sa upucavanja, hapšenja i prebijanja Srba, Zakon koji donose nadležni organi iz Beograda ne bi bio potreban. Dodatno, Srbi su zbog ukidanja, zatvaranja i zabrana Prištine izloženi humanitarnoj katastrofi, egzistencija im je dovedena u pitanje, prinuđeni su da zbog terora napuštaju svoja vekovna ognjišta i zbog toga im je zakon o socijalnoj pomoći i davanjima neophodan.

Beograd je na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem više puta javno poručio da nećemo sedeti skrštenih ruku dok Kurti proganja i maltretira Srbe i želi da ih ostavi bez svih primanja i zaštite. Ne možemo i nećemo da dozvolimo dalji progron i obespravljivanje našeg naroda.

A za kraj, još jedno pitanje za predstavnike Evropske unije. Kako ste to prvo podržali i pozdravili mere koje je još u septembru javno i zvanično predstavio Beograd, a onda nakon Kurtijevog jučerašnjeg napada na zakone, naprasno menjate mišljenje i stav? Da li je to kredibilitet? - navodi se u saopštenju.