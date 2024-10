OPOZICIJA JE U STANJU RASPADA! Vesna Pešić ne bira reči za saborce: Nemaju ništa - ni političku platformu ni infrastrukturu!

SOCIOLOŠKINjA Vesna Pešić, ideološkinja opozicija koja na svakom mestu i u svakoj prilici napada vlast i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta žestoko se obrušila upravo na opoziciju.

U vikend izdanju niskotiražnog tabloida Danas ona je poručila da sadašnja opozicija ne može da se poredi sa onom koja je bila aktuelna pre 5. oktobra.

- Opozicija je u stanju entropije kojoj izgleda nema kraja. To je niz atomiziranih grupacija, velikim delom suvišnih, koje nemaju ni koheretnu političku platformu, ni potrebnu infrastrukturu da bi učinili bilo šta. One nemaju ni potrebnu infrastrukturu da bi učinile bilo šta. Da biste postigli bilo koji cilj u politici, morate imati i jaku političku organizaciju koja takvu borbu može da iznese, da svoje pristalice ujedine u front. Koalicija Srbija protiv nasilja je ulivala nadu i napravila određene pomake u decembru 2023, ali se katastrofalno raspala neshvatljivom odlukom o bojkotu junskih izbora, pod izgovorom da samo treba pričekati septembar kada će Vučić dati "izborne uslove". A već je bio jedan bojkot koji nije ništa doneo, i ovog puta se bojkot pokazao kao pogubna i katastrofalna politika. Razbijanje koalicije je bio težak udarac za sve one koji se protive Vučićevom režimu - kazala je ona i pozvala da se pitanje bojkota jednom zauvek stavi "ad akta".

- Ako već poredimo današnje vreme i devedeste, moram da kažem da današnje opozicione partije ne mogu ni da se prinesu partijama koje smo imali u to vreme, ni politički ni organizaciono, a bogami, ni intelektualno. Tu nešto mora da se preduzme pod hitno i da se bojkot jednom zauvek stavi "ad acta" - kazala je Pešićeva.

Prema njenim rečima, ''DOS je propao zato što su ga izdali njegovi ljudi koji su bili na ključnim pozicijama. I pokojni Zoran Đinđić je tvrdio da su ga izdali njegovi kojima je dao najviše i kojima je najviše verovao''.

Ona je naglasila i da smo na to potrošili mnogo vremena.

- Zemlja je bila u totalnom haosu, a mafija totalno bila preuzela državu. Osim toga, deo onih koji su vodili 5. oktobar izdao je interese zemlje i radio za strane službe i sebe.

