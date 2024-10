PROMOCIJA NOVOG AVIONA SA OZNAKOM EKSPO 2027 Mali na aerodromu "Nikola Tesla": JAT smo pretvorili u najsupešniju avio-kompaniju

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka privrede Adrijana Mesarović i direktor kompanije Er Srbija Jirži Marek prisustvuju danas na Aerodromu "Nikola Tesla" predstavljanju novog aviona s bojom i oznakom specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Foto: Instagram

Predstavljen je novi aviona Erbas A330-200 koji nosi oznake “EXPO 2027” na aerodromu Nikola Tesla.

Mali je na početku istakao da za njega i Er Srbija i Ekspo 2027 predstavljaju uspehe Srbije.

Foto: Printskrin

- Ako se vratimo u 2012. godinu, setite se JATA, preduzeća koje je imalo velike probleme. Sada stojimo pored novog aviona koji će nam koristi za letove kako do Njujorka i Čikaga, tako i do Kine do Guanžua i Šangaja. Pogledajte koliko se naša avio-kompanija promenila. U floti Er Srbije biće 29 aviona. Trebalo je puino hrabrosti da donesemo teške mere fiskalne konsolidacije, da JAT pretvorimo u najsupešniju i najbrže rastuću avio-kompaniju. To je doprinelo promene imidžu naše zemlje. Ovaj avion je u objama i dizajnu EKSPA, leteće i u Kinu, Zapad i na istok. Ovaj avion nosi poruku Dođite u BEograd u centar sveta 2027 godine. Očekujemo preko 3 miliona posetilaca - rekao je Mali.

Foto: Printscreen

- Treća tema koju želim da podelim, Srbija je dobila investicioni kreditni rejting. Avion će dopirneti našem rastu, EKSPO, a hoću da građani znaju da je uspešnost naše ekonomije potvrđena investiicioonim rejtingog. Urađen je sistematski pregled zdravlja naše ekonomije, deo toga je EKSpo i sve mere fiskalne konsolidacije. Rekli su da smo zdravi, da smo iz beton lige ušli u rpvu ligu. Nismo više zemlja u ravoju, sada smo razvijena zemlja. Ali time nismo zadovoljni, hoćemo da radimo još više i da idemo ka vrhu te tabele - rekao je Mali.

- Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini koju su potpisali Mohamed bin Zajed i naš predsednik Aleksandar Vučić, sporazum o slobodnoj trgovini sa Emiratima- dakle još jedan važan korak napred ne samo ka unapređenju saradnje dve zemlje - rekao je Mali.