VUČIĆ NA PUTU ZA SUBOTICU: Predsednik objavio fotografiju iz voza (FOTO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom putuje vozom do Subotice, gde će danas obići završne radove na Staničnoj zgradi Železničke stanice.

Foto: Printskrin/buducnostsrbijeav

- Sa suprugom Tamarom sam jedanput išao vozom do Novog Sada. Danas idemo drugi put. Za to postoji i poseban razlog, jer ćemo, ovoga puta, putovanje nastaviti do Subotice u takozvanim test vagonima. Tamara kaže da je kafa dobra, a moja zero kola je hladna baš kako treba. Valjda ćemo stići da popijemo do Novog Sada - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.