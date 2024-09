PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za Informer TV iz Njujorka.

Foto: Printskrin Informer

- U politici ništa ne dođe posle jednog dana. Kinezi kad otvaraju velike fabrike govore dugo zato što je mnogo truda uloženo. Kod nas to sve prođe... Ljudi kod nas još nemaju svest da je to za nas život, ono što isplaćuje plate i penzije... Nema velikih uspeha u jednom danu. Za nas je važno da Srbija ima svoju prepoznatljivu poziciju i potreban nam je uravnotežen pristup svetskim problemima - kazao je on.

Ističe da je u razgovoru sa desetinama svetskih lidera gledao da jačamo ulogu Srbije.

- Naša pozicija nije laka. Ko kaže da će da je reši za dan nije dovoljno ozbiljan i odgovoran. Moramo da budemo racionalni i da guramo zemlje napred, da se borimo za nove investicije - rekao je Vučić.

Kaže da trenutno imamo 6 milijardi evra na računu.

- Moramo da držimo deficit ispod 3 posto i da ne povećavamo stopu javnog duga u odnosu na BDP - rekao je on.

Kaže da je u Njujorku glavna tema Bliski istok, a Ukrajina je već deveta ili deseta tema kod građana SAD.

- Ko god da pobedi neće biti onakva podrška Kijevu kao ranije. Znam koliko su pragmatični i racionalni - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer

Najavio je susret sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom.

- Izjava ruskog predsednika Vladimira Putina izazvala je veliku pažnju, ali najveću pažnju izaziva veštačka inteligencija i trka sa NR Kinom - kaže Vučić.

On je podsetio na forum Kine i Zambije o veštačkoj inteligenciji kojem je prisustvovao.

Kaže da svi govore o miru, a svi u stvari govore o "svom miru", tj. pobedi nad protivnikom.

- Niko to ne krije, a na kraju će mir biti, zapišite, prvi put ovo govorim javno, na dostignutim linijama korejskog scenarija - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer

Dodao je da je Bajden dobio isto istraživanje koje je on video (po kom je Ukrajina tek na 9. mestu za Amerikance).

- Rusi sada, uz sve probleme i teškoće koje imaju, oni ne pokazuju da se sa tim suočavaju. Pokazali su da su žilaviji nego što su svi očekivali. Pričam o ekonomiji, a bilo je strašno glupo potcenjivati rusku vojsku, jer ko god je potcenjivao rusku vojsku znamo kako je kroz istoriju prošao. Mira ne može da bude zato što Rusi sada imaju psihološku prednost na ratištu. Tramp je orijentisan ka biznisu i on će gledati da pronađe rešenje. Tramp je video to istraživanje i zato je smeo da ide ovako otvoreno protiv Zelenskog - rekao je predsednik Srbije.

Kaže da će na prijem Srbije u UN doći Erik Solvel, jedan od bliskih prijatelja Kamale Haris, ali i Ričard Grenel, a najavio je 15-16 ministara, ljude iz UAE, Petera Sijarta.

Kaže da je Đorđa Meloni hvalila Srbiju pred Ilonom Maskom.

- Mislila je da on manje zna o Srbiji nego što on zna. Reč je o strahovito sposobnom čoveku - rekao je Vučić.

Dodao je da je razgovarao sa ekonomski najmoćnijim ljudima na svetu i da svi vide "veliku utakmicu" između Kine i SAD, po pitanju ekonomije i veštačke inteligencije.

- Amerika ima malu prednost, ali Kina ima više želje da se bori. To je "mrtva trka". Evropa već zaostaje i pitanje je kako će to da nadoknadi. Mi smo mali, ne možete da nas merite sa velikim igračima. Amerika i Kina predstavljaju 44 odsto ukupne svetske ekonomije. Nama smo važni i moramo našem narodu da obezbedimo budućnost i da uskočimo u dobar vagon u kompoziciji koja ide u budućnost - kazao je on.