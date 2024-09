"JADNA JE OPOZICIJA ČIJI JE DIREKTOR (TAJKUN Đ) Brnabić: Moraju o farmerkama da ne bi o rebalansu

PREDSEDNICA skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, odgovorila je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu i vlasniku Junajdted medija grupe Draganu Šolaku.

Foto: Tviter printskrin/ Ana Brnabic

- Jadna li je opozicija čiji direktor (Tajkun „Đ“), desna ruka vlasnika opozicije (Tajkun „Š“), dok se @predsednikrs bori u Njujorku, dok ima desetine sastanaka dnevno – od kancelara Nemačke, preko predsednika Irana i ministra spoljnih poslova Kine, do vlasnika Tesle – i dva hrabra i iskrena govora u UN koja oba brane intergritet i nezavisnost odlučivanja Srbije u nikada težim vremenima i izazovnijim okolnostima, koristi upravo to vreme da napada upravo tog predsednika, svoje zemlje, ad hominem i to zbog farmerki. E, to je naša opozicija danas. Teško da nešto grđe može da se zamisli.

Nisu mogli da mu nađu ništa drugo, nikakav račun u banci u inostranstvu, nikakve vile i stanove, nikakve firme koje je otvorio dok je bio vlast pa terao sva javna preduzeća i ustanove da budu klijenti tim firmama kako bi se novac građana Srbije, iz budžeta – i republičkog i lokalnih – prelivao na njegove lične račune, kako je to radio Tajkun "Đ". Tajkun "Š" je bio pametniji i sofisticiraniji - zato je danas on vlasnik opozicije, a ovaj drugi direktor.

Umesto toga, taj čovek, @avucic, je doveo do toga da danas možemo da raspravljamo o rebalansu budžeta kojim se obezbeđuju sredstva za podršku majkama novorođene dece, tako da se za prvo dete odvaja 500.000 dinara, dok se u vreme Multikom vlasti dobijalo 31.000 dinara (nije imalo i za Multikom i za bebe, pa čovek rezonovao da je bolje da ide za Multikom), za treće dete, npr., 2.422.500 dinara, dok se za vreme Multikom-a davalo 223.693 dinara (10 puta manje!), za veće penzije od 1. decembra, za veće plate od 1. januara, kako bi već sledeće godine prosečna plata u Srbiji bila preko 1.000 evra (oko 3 puta veće nego u vreme Multikom DOS vlasti), i što je možda još važnije, značajna dodatna sredstva za lečenje dece.

Vidite, u periodu Mulitkom vlasti, od 2008. do 2012., za lečenje i dijagnostiku, u inostranstvo je poslato 440 dece, a od 2012. do danas, u vreme tog Aleksandra Vučića koga napadaju i dok nije tu, i dok brani Srbiju u Njujorku, 5.329 dece! Od 2008. do 2012., za lečenje dece sa retkim bolestima izdvojeno je 130 miliona dinara, a u periodu nakon 2012. čak 17,2 milijarde dinara! Nije imalo i za decu i za Multikom...

E, zato farmerke! Moraju o farmerkama da ne bi o rebalansu. Moraju o farmerkama jer nemaju šta da mu zamere. Najviše bi voleli da je kao oni – da je krao, otimao, uzimao za sebe od naroda, da danas mora da pristaje na njihove dilove i ucene, i ne mogu da mu oproste što nije i što je pokazao kako se za Srbiju bori i radi, i kako u Srbiji može da se živi, i kako Srbija može da pobeđuje! - poručila je Brnabić.

